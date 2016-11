1.450 Pflegekräfte von Wit-Gele Kruis steigen in nur drei Wochen auf komplett verwaltete Mobilitätslösung von Zetes um

Gent/ Brüssel/ Hamburg, 16. November 2016 — Der Pflegedienst Wit-Gele Kruis Ostflandern ermöglicht seinen Pflegekräften mit einer komplett verwalteten Mobilitätslösung von Zetes völlig mobil zu arbeiten.

So können die Pflegekräfte diverse Informationen zu den Patienten und zu ihren Aufgaben in Echtzeit auf einem Tablet abrufen. Zugleich werden die Betriebszeiten der Geräte maximiert und die Verwaltung der Mobilgeräte für die IT-Abteilung vereinfacht. Die Lösung wurde im Rekordtempo von nur drei Wochen bereitgestellt, einschließlich der Schulungen für Benutzer und IT-Helpdesk.

1.450 ambulante Pflegekräfte nutzen Mobiltechnologie

Wit-Gele Kruis (WGK) ist der größte ambulante Pflegedienst Belgiens. Das Unternehmen bietet ambulante Pflegedienstleistungen an, die jeweils in den Provinzen organisiert, aber von einer Dachorganisation koordiniert werden. Im März 2016 schrieb WGK Ostflandern europaweit einen Auftrag für eine Lösung mit 1.450 neuen Mobilgeräten und einem umfangreichen Angebot an Support- und Verwaltungsleistungen aus.

Wit-Gele Kruis-Pflegekräfte komplett mobil mit Mobilitätslösung von Zetes

[Großes Bild anzeigen]

Zetes erhielt den Zuschlag für die Bereitstellung seiner komplett verwalteten Mobilitätslösung auf Panasonic Toughpad FZ-A2 Android 6.0-Tablets. „Unsere Wahl fiel auf Zetes. Ausschlaggebend für die Entscheidung waren das technische Know-how, der projektbasierte Ansatz und die Tatsache, dass das Unternehmen eine Komplettlösung anbieten konnte“, erklärt Bob Engels, ICT Manager bei Wit-Gele Kruis Ostflandern.

Echtzeitzugriff auf Daten

Mit der Lösung können 1.450 Pflegekräfte von Wit-Gele Kruis Ostflandern mobil arbeiten. Neben der Möglichkeit zu digitalen Abfragen der Patientenakten in Echtzeit haben die Pflegekräfte auch Zugriff auf ihren Tagesplan und diverse weitere Informationen, wie zum Beispiel die Kontaktdaten des jeweiligen Patienten und seines Hausarztes. Dank der robusten und dennoch leichten Tablets mit integriertem eID (electronic identification)-Lesegerät ist die Patientenidentifizierung unkompliziert und Betrug kann verhindert werden. „Die geodatenbasierte Ortungsfunktion ermöglicht die Nachverfolgung der Tablets bei Verlust oder Diebstahl. Wir sind die erste Organisation weltweit, die mit diesen Tablets live geht", berichtet Bob Engels.

Schnelle, komplexe Bereitstellung inklusive Schulungen

Zetes hatte die Aufgabe, alle alten Geräte zurückzunehmen, die kundenspezifische Konfiguration durchzuführen sowie die Tablets für 1.450 Pflegekräfte auszugeben und in Betrieb zu nehmen. „Die Verteilung musste schnell erfolgen und bis zum 10. Oktober abgeschlossen sein. Das bedeutet, dass wir nur drei Wochen Zeit hatten“, fügt Bob Engels hinzu. „Hier bietet Zetes einen echten Vorteil: Das Unternehmen ist in der Lage, dieses Projekt erfolgreich durch eine komplexe Bereitstellung in Rekordzeit zu steuern und zugleich Schulungssitzungen für unsere Pflegekräfte durchzuführen, damit sie schnell mit ihren neuen Tablets arbeiten können. Auch unser IT-Helpdesk wurde von Zetes geschult, um eine effiziente Geräteverwaltung mit der SOTI MDM-Plattform zu gewährleisten.“ Im Rahmen des Vertrags über verwaltete Services wird Zetes ebenso technischen Support und Wartungsleistungen erbringen.