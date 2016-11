1 Jahr Geschäftskundenbetreuung nach der Übernahme von Megastore XXL

Gewinnübergabe Kundenumfrage Herr Thomas Kling ist der glückliche Gewinner und bekam heute seinen Bürodrehstuhl Steelcase Gesture übergeben.

Ein Jahr nachdem Feha Büro-Technik die Geschäftskundenbetreuung des ehemaligen MAGASTORE XXL übernommen hat war ein guter Zeitpunkt ein Resümee zu ziehen.

Bei einer großen Kundenzufriedenheitsumfrage sowie der Gewinnausschreibung des hochwertigen Bürodrehstuhls Steelcase GestureTM, erreichte uns ein überwältigendes Feedback, über das wir uns nachträglich noch einmal bei allen Teilnehmern bedanken

möchten.

Die Glücksfee war Herrn Thomas Kling hold und somit durften heute Geschäftsführer Claus-Peter Fehn und Systemberater Matthias Roth dem glücklichem Gewinner seinen Preis übergeben. Gleichzeitig wurde dem Gewinner der Bürodrehstuhl ergonomisch durch unser zertifiziertes Fachpersonal eingestellt.

Wir wünschen Herrn Thomas Kling angenehmes Sitzen und Arbeiten auf seinem neuen Bürodrehstuhl.

Geschäftsführer C.-P. Fehn, Systembetreuer M. Roth und der Gewinner T. Kling

Weitere Informationen über den Steelcase GestureTM finden Sie hier: https://www.feha.de/bueroeinrichtun....moebel/steelcase-gesture/



Über Feha Büro-Technik:

Die inhabergeführte Feha Büro-Technik versorgt seit über 30 Jahren alle Bedürfnisse in den Bereichen KOPIERSYSTEME, IT-LÖSUNGEN und BÜROEINRICHTUNGEN. Über 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen am Hauptsitz in Günzburg sowie den Niederlassungen in Biberach, Dillingen und Eisleben. Seit ihrer Gründung 1985 gilt die Feha als der Partner auf Augenhöhe. Der faire Umgang mit Kunden gehört ebenso wie das hochwertige Produktportfolio, mit umfassenden erstklassigen Serviceleistungen, zu den obersten Prioritäten des Familienunternehmens. Da sich das Systemhaus Nachhaltigkeit statt kurzfristigen Erfolg auf die Fahnen geschrieben hat, steht hinter jeder Implementierung ein umfassendes Serviceprogramm.

Techniker-Hotline, Ersatzteilversorgung über Nacht, ein hauseigenes Schreinerteam sowie Vor-Ort-Service sind hier eine Selbstverständlichkeit.