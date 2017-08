1.Platz bei der Aerokurier Leserwahl 2017 - Siebert Luftfahrtbedarf

aerokurier Leserwahl 2017: And the winner is ... Siebert Luftfahrtbedarf! In Sachen Innovation im Bereich Luftfahrtbedarf gibt es keinen stärkeren und kompetenteren Partner als die Firma Siebert Luftfahrtbedarf.

Dies ist das aktuelle Ergebnis der aerokurier Leserwahl 2017. Der Innovation Award / Beste Marken in der Kategorie "Pilot Shops" ging in diesem Jahr an Siebert Luftfahrtbedarf. Mit 53,2 Prozent konnte das Unternehmen die Konkurrenz hinter sich lassen und damit einen weiteren Meilenstein setzen. Der aerokurier zeichnet im Rahmen dieses Leserwettbewerbs zukunftsweisende Entwicklungen auf dem AERO-Gebiet aus. Das Besondere an diesem Award ist, dass nicht etwa eine Jury, sondern das Fachpublikum die Entscheidung traf und sich mehrheitlich für Siebert Luftfahrtbedarf aussprach. Mit innovativen Ideen hoch hinaus! Ein Blick auf http://www.siebert.aero macht deutlich, dass der erste Platz in der Kategorie "Pilot Shops" kein Zufall, sondern das Ergebnis harter und kontinuierlicher Arbeit ist. Wie die Branche selbst hat sich auf Siebert Luftfahrtbedarf in den vergangenen Jahren weiterentwickelt und den Shop ausgebaut. Die Marken- beziehungsweise Qualitätsprodukte, die über http://www.siebert.aero zu beziehen sind, passen exakt zu den Wünschen der Kunden. Von einer umfangreichen Pilotenausrüstung (inklusive Cockpitzubehör, Navigationsgeräten und Tablets über Flugzeugbau & -ausrüstung bis hin zur Flugzeugausrüstung: Auf dieser Webseite wird jeder fündig, der auf der Suche nach fachmännischen Qualitätsprodukten ist. Accessoires & Accessoires & Geschenke sowie Karten & Medien runden das Angebot von Siebert Luftfahrtbedarf ab. Das Unternehmen hat sich insbesondere das Thema "Innovation" auf die Fahne geschrieben, wie die im Shop erhältlichen Produkte beweisen. Gerade die kompetente Beratung trug ihren Teil dazu bei, dass Siebert mit dem heiß begehrten Innovation Award ausgezeichnet wurde. Wir bedanken uns an dieser Stelle vor allem bei den Lesern von aerokurier für die Wahl!

14.08.2017 15:20

Klick zum Thema: Unternehmen

Diese Meldung Kollegen, Freunden oder Bekannten mitteilen:

tw email drucken speichern Kurz-URL: http://www.presseanzeiger.de/s_838376

Die Verwendung von Textausschnitten und das setzen von Links auf Pressemitteilungen

ist ausdrücklich erwünscht und gestattet.



Mehr Informationen PresseAnzeiger ist nicht für den Inhalt der oben dargestellten Pressemitteilung verantwortlich.

Λ nach oben