100 Jahre DekaBank. Ein Erlebnisraum Geschichte zum Jubiläum

Mannheim, 14.02.2018 Wie ist die DekaBank zu dem geworden, was sie heute ist? Was sind ihre historischen Wurzeln und wo ist ein roter Faden durch die Geschichte erkennbar? Diesen Fragen auf den Grund zu gehen und in einer innovativen Gesamtschau erlebbar zu machen, war die Idee für den „Erlebnisraum Geschichte“. Gezeigt wird die neue Dauerausstellung in der ehemaligen Tresoranlage, die in die Ausstellungskonzeption eingebunden ist.

In drei Räumen wird die wechselvolle Geschichte der DekaBank erzählt. Anhand von Schautafeln, Originalobjekten, Zeitzeugeninterviews und multimedialen Präsentationen erlebt der Besucher eine Zeitreise nicht nur durch die Geschichte der Bank, sondern auch durch die deutsche Geschichte. Das Lebensgefühl der jeweiligen Zeit wird dabei durch den Einsatz von 16 Multimedia-Projektionen emotional vermittelt: Exponate aus der Sammlung, versehen mit einem Chip, können auf einem interaktiven Tisch Projektionen auslösen und Informationen rund um das Objekt visualisieren. Herzstück der multimedialen Schau ist eine achtminütige 270 Grad Projektion, die Zeitgeschehen und Deka-Ereignisse miteinander verwebt und in emotionale Bilder bringt. Abgerundet wird die Ausstellung von themenbezogenen Zeitzeugeninterviews im Untergeschoss, die interaktiv auf Touchmonitoren abrufbar sind. 270 Grad Projektion in der Ausstellung der DekaBank

[Großes Bild anzeigen] Die H&C Stader GmbH History & Communication hat in Kooperation mit der DekaBank das Gesamtkonzept und die inhaltliche Ausrichtung erarbeitet. H&C Stader war für die umfangreichen Recherchen, Texte, Projektionsdrehbücher und die Exponateauswahl zuständig. Als Generalunternehmen hat H&C Stader die Ausstellung mit dem Kreativpartner Museum Manufactory – Anamnesia GmbH realisiert, der das Gestaltungskonzept, den Ausstellungsbau und die Medienproduktion ausgeführt hat. Die Ausstellung ist nicht öffentlich zugänglich. Nach vorheriger Anmeldung werden Führungen durchgeführt. Die Ausstellung richtet sich vor allem an Mitglieder und Mitarbeiter der Sparkassen-Finanzgruppe.

14.02.2018 15:29

