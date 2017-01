12. Internationales ADAC Campingtreffen in Saarburg

Alle vier Jahre findet an Ostern das Internationale Campingtreffen in Saarburg statt.

Auf dem Landal Warsberg treffen sich vom 13. bis 17. April 2017 rund 1.000 Campingbegeisterte aus Deutschland und den Nachbarländern, um gemeinsam gesellige Stunden zu erleben. Mit abwechslungsreicher Unterhaltung, Ausflügen in der Region und einem bunten Kinderprogramm für die Nachwuchs-Camper ist für jeden etwas dabei. Die gut ausgestattet Anlage bietet unter anderem Minigolf, einen großen Spielplatz und ein Schwimmbad. Urlaubsspaß für die ganze Familie.

Die Camperschar trifft sich abends im großen Festzelt zum geselligen Beisammensein. Als Stargäste präsentieren hier die Udo Jürgens Coverband „Sahnemixx“ und das Duo „Er und der kleine Prinz“ ein wunderbares Musikprogramm.

Natürlich wird aber beim Campingtreffen in Saarburg nicht nur gegessen, getrunken und geschunkelt. Auch Kultur und Sightseeing werden geboten. Wer will, hat zum Beispiel die Wahl zwischen einer Wanderung durch die malerischen Weinberge der Saar mit anschließender Weinprobe, Ausflug zur berühmten Bitburger Erlebniswelt mit Brauereiführung, Stadtführung durch das historische Saarburg, einer Luxemburg-Rundfahrt mit dem Bus, einer Busfahrt in die altrömische Kaisermetropole Trier mit Stadtführung oder einer romantischen Schiffsrundfahrt auf der Saar. Denn Saarburg ist doch, u. a. wegen des Wasserfalls in der historischen Altstadt, immer ein Besuch wert.

Infos und Preise gibt es unter http://www.adac.de/campingtreffen oder in der Touristikabteilung des ADAC Mittelrhein in der Koblenzer Viktoriastraße unter 0261 1303-355.