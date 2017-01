Seit 2010 begleitet FuturePlan Jugendliche in ganz Deutschland bei der Berufswahl und im Schulalltag.

Der Kalender fungiert dabei als Bindeglied zwischen Unternehmen und Schülern im Berufsorientierungsalter. Er wird zum Ende eines jeden Schuljahres veröffentlicht und in der Regel mit den Endjahreszeugnissen ausgegeben. Schulen können den FuturePlan Schülerkalender ab sofort für die Abschlussklassen kostenfrei bestellen.

Was 2009 ursprünglich als Schülerprojekt in Dresden startete, ermöglicht nun Unternehmen, akademischen Einrichtungen und öffentlichen Institutionen Jugendliche und damit auch potenzielle Azubis zu erreichen. Der Kalender ist in 81 regionsspezifische Ausgaben unterteilt — so erhalten Unternehmen die Möglichkeit lokal, regional oder aber landesweit über ihre Ausbildungs- und Studienangebote zu informieren. Für die Schüler ist der FuturePlan Schülerkalender in erster Linie ein kostenfreies Arbeitsmittel und zuverlässiger Begleiter für die persönliche Zukunftsplanung. Um das Nützliche mit dem Angenehmen zu verbinden, finden sich neben den Themen Ausbildung, Studium und Karriere auch Inhalte rund um den Alltag der Jugendlichen, Checklisten zur Bewerbung, Infos zur Ausbildungs- und Studienfinanzierung und jede Menge interessant verpacktes Allgemeinwissen.

aktuelle Ausgabe des FuturePlan Schülerkalender

Die Nähe zur Zielgruppe spielt im Azubi-Recruiting eine tragende Rolle. Deshalb wird der Kalender jedes Jahr neu entwickelt und mittels eingegangenem Feedback und zahlreichen Nachrichten der Schüler verbessert. Mehr als eine Million Schüler werden die kommende Ausgabe des FuturePlan Schülerkalenders, im Schuljahr 2017/2018, wieder nutzen.