14.037 km für einen Kaffee zum Mitnehmen

Der erfolgreiche Unternehmensberater Markus Maria Weber flieht aus seinem engen Berufsalltag.

Sein Fluchtplan: 26 Länder auf dem Fahrrad zu durchqueren, um schließlich in Afrika einen Coffee to go zu genießen. Nicht nur um das Wortspiel perfekt zu machen, ist das Ziel seiner Reise der kleine, westafrikanische Staat Togo. In Togo hofft er, das Gegenmodell zum stressigen deutschen Alltag zu finden. Von besorgten Verwandten, skeptischen Freunden und 14.037 km Wegstrecke lässt Weber sich nicht abschrecken und startet in das Abenteuer seines Lebens. Er erlebt ein anstrengendes Jahr, das ihn oftmals an seine persönlichen Grenzen bringt, aber gleichzeitig voller Freiheit, Abenteuer und faszinierender Begegnungen steckt. Der Roman »Ein Coffee to go in Togo« erzählt diese spannende Geschichte über die längste Kaffeepause aller Zeiten.

Beim allmorgendlichen Pendeln zwischen Düsseldorf und Frankfurt fühlt sich der junge Unternehmensberater Markus Maria Weber schnell erdrückt von der Enge seines Alltags. Ausgerechnet von seinen Mitpendlern mit ihren obligatorischen Einwegkaffeebechern lässt er sich inspirieren, aus seinem eintönigen Leben auszubrechen und für einen Coffee to go nach Togo zu reisen.

Was wie ein simples Wortspiel klingt, wird zu einem großen Abenteuer. Um seine Reiseerfahrung noch intensiver zu gestalten, nutzt Weber kein motorisiertes Fahrzeug, sondern schwingt sich auf seinen Drahtesel. Eine unglaubliche Odyssee beginnt, auf der Weber sich zwischen Titisee und Elfenbeinküste nicht nur mit Grizzlies, Gazellen und wilden Hunden rumschlagen muss. Je weiter die Reise fortschreitet, desto ungewöhnlicher werden die Begegnungen. War es in Österreich noch der grantige Kellner im Café, begegnet Weber in Mauretanien verrückten Grenzbeamten, in Sierra Leone aggressiven Polizisten und in Liberia redseligen chinesischen Expats.

Markus Maria Weber arbeitete sieben Jahre für eine der größten Unternehmensberatungen der Welt bis er für ein Jahr und eine irre Fahrradtour aus seinem Alltag ausstieg. Das spannende Abenteuer, das er in dieser einjährigen Auszeit erlebt hat, hat er nun als Buch veröffentlicht. Seine Fahrradtour nach Afrika und die Begegnungen mit vielen interessanten Menschen haben sein Leben nachhaltig beeinflusst. Heute arbeitet er in London am internationalen Ausbau eines Unternehmens, das ausschließlich Autisten als Berater einstellt.

»Ein Coffee to go in Togo« ist beim CONBOOK Verlag in Meerbusch erschienen und im Buchhandel erhältlich.



Titelinformationen

Markus Maria Weber

Ein Coffee to go in Togo – Ein Fahrrad, 26 Länder und jede Menge Kaffee

464 Seiten, Taschenbuch mit Einbandklappen, Originalausgabe

ISBN 978-3-95889-138-8

€ 12,95 [D] - € 13,40 [A]



Hinweise für die Redaktion

