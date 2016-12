(Elmshorn/2.12.2016) Am 14. Dezember von 19 bis 21 Uhr findet am Elmshorner „Forum Baltikum – Dittchenbühne“ die schon traditionelle Adventlesung von Arno Surminski statt – am Piano begleitet von Maria Livaschnikova.

Am 14. Dezember von 19 bis 21 Uhr findet am Elmshorner „Forum Baltikum – Dittchenbühne“ die schon traditionelle Adventlesung von Arno Surminski statt – am Piano begleitet von Maria Livaschnikova. Der in Hamburg lebende ostpreußische Schriftsteller Arno Surminski ist bekannt geworden durch Bücher wie „Jokehnen“, „Kudenow“, „Polninken“ oder „Die Reise nach Nikolaiken“. Seine Werke sind meist in seiner ostpreußischen Heimat angesiedelt, doch es geht Surminski nicht um Revision oder Rache, sondern um die Erinnerung an das Land einer glücklichen Kindheit. Zur Lesung serviert das „Forum Baltikum – Dittchenbühne“ einen kräftigen ostpreußischen Eintopf.

