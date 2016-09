18. Fachtagung Interne Kommunikation am 2./3. November 2016 in Düsseldorf

Unter dem Motto „Veränderung – Technik – Mensch“ veranstaltet die SCM – School for Communication and Management am 2. und 3. November die 18. Fachtagung Interne Kommunikation in Düsseldorf.

Praktiker und Experten der Internen Kommunikation widmen sich in Best Cases, interaktiven Sessions und einem Speed-Café der digitalen Transformation und welche Rolle die Interne Kommunikation in diesem Wandel spielt. Die Referenten gehen dabei u. a. den folgenden Fragen nach: Was sind die größten Herausforderungen der digitalen Transformation und inwieweit ist die Interne Kommunikation darin eingebunden? Wie kann die Interne Kommunikation einen wirksamen Zugang zu den Stakeholdern herstellen und Unternehmensziele erreichen? Welche Medien sind für welche Themen, Botschaften und Zielgruppen geeignet und wie sieht ein erfolgreicher Medienmix im digitalen Zeitalter aus?

Die Auftaktveranstaltung am 2. November widmet sich den neuen Chancen von digitalen Geschäftsmodellen, der Vernetzung und Kollaboration auch in klassischen Unternehmensstrukturen sowie geeigneten Medien und Plattformen zur Unterstützung der digitalen Transformation und bietet neben dem fachlichen Austausch und kontroversen Diskussionen auch die Möglichkeit, beim Get-Together das eigene Kommunikationsnetzwerk zu erweitern.

Referenten der Tagung sind u. a.:

• Daniel Aschoff (Allianz)

• Dr. Christian Chua (KfW Bankengruppe)

• Christian Fronek (Robert Bosch)

• Corinna Krause (First Sensor)

• Sebastian Lindemann (Philips)

• Dr. Christiane Möller (Drägerwerk)

• Annette Siragusano (comdirect bank)

• Birgit Ziesche (Henkel)

Am 4. November stehen vier ergänzende Workshops zur Auswahl, die einzelne Aspekte des Themas Interne Kommunikation vertiefen: Den Change-Prozess erfolgreich treiben; Intranet und Social Media in der Internen Kommunikation; Social Intranet mit SharePoint erfolgreich umsetzen; Unternehmenskultur pur.

Die Tagung Interne Kommunikation wird von der SCM – School for Communication and Management veranstaltet und richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus der Kommunikationsbranche.

Weitere Informationen zu der Tagung unter:

http://scm-praxistage.de/interne-kommunikation/

Rückfragen bitte an:

Nicole Diehlmann

Mail:

Tel: 030-47989789