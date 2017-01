2,2 MW Solarmodule von WINAICO ersetzen defekte Dünnschichtmodule

Freilandanlage auf altem Munitionsdepot der Bundeswehr wird komplett neu installiert

Creglingen, 05.01.2017 – WINAICO, Tochterunternehmen von Taiwans größtem Solarmodulhersteller Win Win Precision Technology Co., Ltd., wurde von der PV-Conception GmbH aus Oldenburg (handelnd im Auftrag einer Projektgesellschaft der dänischen Momentum Gruppe, Roskilde) als Modullieferant für eine 2,2 MWp Anlage auf dem Gelände eines ehemaligen Munitionsdepots der Bundeswehr im niedersächsischen Wittmund ausgewählt. Bei diesem Projekt mussten allerdings vorab über 22.000 defekte Solarmodule aus amorphem Silizium eines Herstellers aus China demontiert werden, bevor die Hochleistungsmodule von WINAICO installiert werden konnten.

Die Anlagengröße betrug mit über 22.000 Dünnschichtmodulen 2,2 MWp, während die neu installierten über 8.500 WINAICO Solarmodule ebenfalls eine Leistung von 2,2 MWp generieren. Montiert wurde das Projektmodul WINAICO WST-260P6 mit einer Leistung von 260 Wp. Die Bauzeit betrug 6 Wochen.

„Dass die Dünnschichtmodule des chinesischen Herstellers alle defekt waren und komplett ausgetauscht werden mussten, ist keine sonderlich gute Werbung für Photovoltaik. Umso wichtiger ist es bei der Wahl der neuen Solarmodule auf Qualität zu setzen. Für uns war schnell klar, dass da nur WINAICO in Frage kommt. Wir pflegen eine langjährige und starke Partnerschaft mit WINAICO und sind von der Qualität der Module absolut überzeugt.

Neben der reibungslosen Abwicklung bei bisherigen Projekten mit WINAICO, haben uns auch die sehr guten Ertragsdaten und Erfahrungswerte zu diesem Schritt geführt“, so Kim Radermacher, Geschäftsführer der PV Conception GmbH.