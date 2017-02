20 Jahre Wirkung: Stiftung&Sponsoring

(Berlin, 16. Februar 2017) Der Erich Schmidt Verlag gratuliert: Die seit Anfang 2016 im ESV erscheinende Fachzeitschrift Stiftung&Sponsoring begeht ihr 20-jähriges Jubiläum.

Ein Grund zum Feiern und zudem der ideale Zeitpunkt, etwas Neues anzufangen: Am 29. März 2017 lädt die verlagseigene ESV-Akademie zum ersten StiftungsIMPACT – eine Jubiläumsveranstaltung, die zugleich den Auftakt zu einer neuen Veranstaltungsreihe markiert.

20 Jahre Wirkung – unter dieser Formel lassen sich die letzten zwei Jahrzehnte von Stiftung&Sponsoring umschreiben. Als 1998 die Idee für die Zeitschrift geboren wurde, konnte keiner ahnen, welchen Boom die Stiftungsidee in den kommenden Jahren erleben würde. Als Impulsgeber für diese Entwicklung trägt Stiftung&Sponsoring einen entscheidenden Anteil. Und auch die kommenden 20 Jahre versprechen allerhand Veränderungen: Nicht erst seit der Niedrigzinsphase gilt es, neue Wege zu suchen und diese selbstbewusst und mutig zu gehen.

Einladung zur Jubiläumsveranstaltung

Anlässlich des Jubiläums startet der Erich Schmidt Verlag über die verlagseigene ESV-Akademie eine neue Veranstaltungsreihe: „StiftungsIMPACTs sind kurze Veranstaltungen von 2-3 Stunden zu einem aktuellen Thema aus dem Stiftungsbereich“, beschreibt sie der verantwortliche Redakteur Dr. Mario Schulz. „Im ersten StiftungsIMPACT gehen wir der Frage nach, wie sich der Stiftungssektor in den kommenden Jahren entwickeln wird – und begehen zugleich den feierlichen Anlass 20 Jahre Stiftung&Sponsoring“. So wird die eingeladene Expertenrunde den Blick nach vorne richten und etwa diskutieren, wie es nach der Niedrigzinsphase weiter geht. Oder, welche Impulse vom Abschlussbericht der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Stiftungsrecht“ ausgehen.

Die Jubiläumsveranstaltung findet am 29. März 2017, 17–19 Uhr in Berlin im Seminarraum Bülowbogen Bülowstraße 64, 10783 Berlin, statt. Sie ist kostenlos, der Verlag bittet lediglich um kurze Anmeldung per Mail an .

Teilnehmer der Paneldiskussion:

- Dr. Mario Schulz, Verantwortlicher Redakteur Stiftung&Sponsoring (Moderation)

- Erich Steinsdörfer, Geschäftsführer und Vorsitzender der Geschäftsleitung, Deutsches Stiftungszentrum (DSZ), Essen

- Dr. Christoph Mecking, Geschäftsführender Gesellschafter des Instituts für Stiftungsberatung, Berlin

- Dr. Volker Then, Geschäftsführender Direktor des Centrums für Soziale Investitionen und Innovationen (CSI) der Universität Heidelberg- Linda Zurkinden-Erismann, Gründerin & CEO, StiftungsZentrum.ch, Bern

Weitere Angaben und Anmeldemöglichkeiten zur Veranstaltung finden Sie unter www.ESV-Akademie.de/impact.

Informationen zur Stiftung&Sponsoring und die Möglichkeit zum Probelesen erhalten Sie unter www.SuSdigital.de/info.

Hintergrund: Stiftung&Sponsoring

Stiftung&Sponsoring ist die führende Grantmaking-Zeitschrift im deutschsprachigen Raum. Sie widmet sich dem gesellschaftlich wichtigen Feld gemeinnütziger Aktivitäten aus der Sicht der Geber, der Stifter und Spender sowie der Sponsoren. Herausgegeben wird Stiftung&Sponsoring heute vom DSZ – Deutsches Stiftungszentrum GmbH, Erich Steinsdörfer, und dem Institut für Stiftungsberatung Dr. Mecking & Weger GmbH, Dr. Christoph Mecking. Seit 2016 erscheint sie im Berliner Erich Schmidt Verlag.