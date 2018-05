2018 neue Modelle. Messebesucher entdecken die Neuen von OfenKOPPE

Groß war der Andrang vor dem Stand von OfenKOPPE auf der ifh INTHERM in Nürnberg – noch größer die Begeisterung für die acht neuen Modelle: Der Traditionshersteller von Qualitätsöfen aus Eschenbach in der Oberpfalz präsentierte als einer der ersten Kaminofen-Hersteller seine neuesten Produkte für die Saison 2018/2019.

Besucher und Fachpublikum der wichtigsten Messe für Sanitär, Heizung, Klima und Erneuerbare Energien zeigten sich äußerst beeindruckt angesichts der großen Innovationskraft des Ofenbauers. Bei Gesprächen mit Profis aus Handwerk, Industrie und Fachgroßhandel war schnell klar, dass OfenKOPPE unverändert ein großes Gespür hat für Trends und diesen mit außergewöhnlichen Kaminöfen begegnet.Diese acht neuen Modelle erweitern in der neuen Saison bei den autorisierten Fachhändlern das Angebot:

BARO Glas - Das Erfolgsmodell modern interpretiert

Mit dem BARO Glas eröffnet OfenKOPPE in der Erfolgsgeschichte seines Einsteigermodells ein neues Kapitel: Alle Elemente sind aus hochwertigem, schwarzem Glas gefertigt – eine gläserne Architektur, das elegante Design und die moderne Funktionalität in einer neuen Interpretation zusammenführt. Die optionale automatische Abbrandsteuerung optimiert die Leistungswerte und verbessert die Benutzerfreundlichkeit.

KARABO BASIC Limestone - Kalkstein in schönster Form

Der KARABO BASIC ist grundsolide, präsentiert sich in moderner Form mit zahlreichen Vorteilen – jetzt auch in neuer Limestone-Verkleidung! Dieser helle Naturstein überzeugt durch seine besondere Optik. Behagliche Wärme unter bester Brennstoffausnutzung garantiert die getrennt voneinander regelbare Primär- und Sekundärluft.

KARABO BASIC Glas - Aufregend grundsolide mit innovativem und modernem Auftritt

Grundsolide und auf moderne Weise neu interpretiert! Der KARABO BASIC überzeugt von Beginn an mit seiner seitlichen Glasverkleidung und einer Glas Topplatte als Abschluss. Der Kaminofen vereint ein modernes Schöne mit einer grundsoliden Technik: hochwertig und robust, bestmögliche Brennstoffausnutzung sowie hohen Komfort. Und alles eingerahmt mit dem stilvollen und modernen Element Glas.

ZOOM Limestone - Dynamik eingekleidet im hellen Naturstein

Der ZOOM mit seinem dynamischen Design setzt neue Akzente. Jetzt verbindet er Gegensätze – sein schwarzer Korpus und einem hellen und lebendigen Naturstein. Die neue Limestone-Verkleidung ist der ZOOM Mittelpunkt von Gemütlichkeit und Geselligkeit. Dafür sorgt auch die halbrunde Sichtscheibe, die den Blick frei gibt auf ein natürliches Flammenbild.

LIO - Gaskaminofen mit App-Steuerung

Der neue Gaskaminofen LIO erweitert das KOPPE Produktprogramm durch eine innovative neue Brenntechnik. Der LIO lässt sich ganz bequem über eine App steuern oder per Knopfdruck an der Fernbedienung ein- und ausschalten. Die raumluftunabhängige Feuerstätte präsentiert sich stilecht mit Lavasteinen und Keramikholz im Feuerraum sowie exklusiven Robax Glasscheiben.

GRAVITY DELUXE - Das moderne Design für besondere Ansprüche

Der Stromlose Pelletofen in der Modelllinie DELUXE präsentiert sich als Ergänzung zum Erfolgsmodell Gravity höchst edel mit einer gelungenen Symbiose aus schwarzem Glas mit weißer Kachel. Für ganz besondere Ansprüche an das Design bietet diese Modelllinie eine schwarze Top-Platte aus Glas. Das großflächige Sichtfenster in der stilvollen Glastür gibt den Blick frei auf ein natürliches Flammenbild. Der Türgriff ist abnehmbar – so zeigt sich der GRAVITY DELUXE in eindrucksvollen Designlinien.

COSA 15 - Schmale Bauform mit großem Fassungsvermögen

Den Stromlosen Pelletofen zeichnet sein jugendlicher Auftritt gepaart mit einem eleganten Design aus: Seine Form und die nach vorn geneigte Top-Platte verleihen ihm dazu eine besondere Einzigartigkeit. Mit 15 kg Fassungsvermögen im Pellet-Reservoir ist der COSA 15 nahezu überall betriebsbereit – und das über einen langen Zeitraum.

PINTO - Erster KOPPE Pellet-Kaminofen

Der erfolgreiche Stromlose Pelletofen erstmals im Design eines 3-Scheiben-Kaminofen. Der PINTO ist aus Stahl gefertigt und bietet alle Vorzüge der Stromlosen Pellettechnik von KOPPE in einem erfolgreichen Ofendesign. Mit der 3-Seiten Panoramascheibe lässt sich das natürliche Flammenbild aus jedem Winkel des Raumes genießen und verbreitet eine natürliche und angenehme Wärme.