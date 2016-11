3,2,1 ... Versteigerung von AustroBild Fotogeschenken bei der Online-Auktion der Salzburger Nachrichten

Die Auktion der Salzburger Nachrichten findet jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit statt und ist für regionale Unternehmen eine gute Möglichkeit, sich mit einem ausgewählten Produktangebot zu präsentieren.

AustroBild bei der Online-Auktion der Salzburger Nachrichten. Von 5. bis 15. November mitsteigern.

Die Leser der Salzburger Nachrichten wiederum können mit der Auktion das Weihnachtsshopping starten und gezielt dabei sparen. AustroBild nimmt zum zweiten Mal an der Online-Auktion teil und bietet 15 verschiedene Auktionspakete aus der vielfältigen Produktpalette an. Fotobücher, Fotoleinwände, Fotodrucke, Fotokalender und verschiedenste Fotogeschenke können preiswert ersteigert und individuell selbst gestaltet werden. Zur Versteigerung stehen Themenpakete zu Hochzeit, Weihnachten, Familie, Innendekoration, Kulinarik, Unternehmen und Büro.Die Online-Auktion läuft bis 15. November, mit dem Zuschlag erhalten die Bieter einen Gutschein über das jeweils ersteigerte Angebot, den sie direkt bei der AustroBild-Bestellung einlösen können. Alle Infos zur Auktion finden sich auf www.austrobild.at sowie auf der Auktionsseite der Salzburger Nachrichten.

Fotogeschenke zum Weihnachtsfest

Gerade zu Weihnachten möchte man seine Lieben mit besonderen Geschenken überraschen. Selbst gestaltete Fotoartikel sind ein Garant für glückliche Stunden unter dem Christbaum, weil sie durch den individuellen Fotodruck persönliche Wertschätzung und Aufmerksamkeit vermitteln. AustroBild bietet nicht nur für die Online-Auktion eine Vielzahl an Geschenkideen. Beim Online-Bestellservice über www.austrobild.at finden sich regelmässig Aktionen für ausgewählte Fotoartikel. Diese werden in einem Fotolabor in der Nähe Salzburgs produziert und überzeugen durch eine hochwertige Qualität und lange Lebensdauer. Dies gilt für Fotobücher in verschiedenen Formaten und Größen, für Fotos und Poster in unterschiedlicher Ausführung, für Fotokalender für Zuhause und das Büro sowie für Fotogeschenke vom Handy-Cover über die Fototasse bis hin zu Taschen und Spielideen.