3. Benefiz-Unternehmer-Kicker-Cup

ORANGES Fußballfieber Nürnberg – Netzwerken und dabei Gutes tun! Dazu hatten rund 160 Teilnehmer des 3. Benefiz- Unternehmer-Kicker-Cups am 13. Oktober in der VR Bank Nürnberg Gelegenheit.

Der UnternehmerClub ORANGE forderte die Mannschaften der IHK Nürnberg, Wirtschaftsjunioren Nürnberg und MG&P Meinhardt, Gieseler und Partner vergangenen Donnerstag heraus, sich am längsten Kicker der Welt zu beweisen. Außerdem nahmen auch die Hauptpartner des UnternehmerClub ORANGE, die VR Bank Nürnberg und Roever Broenner Susat Mazars die Herausforderung an. Insgesamt 160 Unternehmer, Großkunden und Mandanten aus Kammern, Verbänden und Unternehmen der Region folgten dem Aufruf und kämpften in der VR Bank

Nürnberg um den Sieg.

Dabei stand nicht nur der sportliche Ehrgeiz im Vordergrund, sondern vor allem das Projekt „Öffentliche Bücherschränke“ der Bürgerstiftung Nürnberg. Dank dem Erlös aus Startgeldern und Spenden konnten Initiatorin Sabine Michel, UnternehmerClub ORANGE, und Gastgeber Dirk Helmbrecht, VR Bank Nürnberg, am Ende des Abends die stolze Summe von 2.050 Euro an Inge Weise von der Bürgerstiftung Nürnberg überreichen.

Die Anstrengung hat sich gelohnt – mit Teamgeist und ein bisschen Glück konnte Team ORANGE das Turnier gewinnen und den Wanderpokal mit nach Hause nehmen. (Bild: SMIC!)

Dass das Team ORANGE beim Turnier den Wanderpokal nach einem Jahr wieder zurückholen konnte, geriet dabei fast in den Hintergrund – aber nur fast.

Die 2001 gegründete Bürgerstiftung Nürnberg ist eine gemeinnützige und mildtätige Stiftung von Bürgern für Bürger. Mit ihrem Engagement möchte sie deutlich machen, wie wichtig es ist, sich für Gemeinschaftsaufgaben aktiv einzusetzen und Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen. Die Bürgerstiftung Nürnberg engagiert sich ausschließlich für Projekte in Nürnberg.

Der UnternehmerClub ORANGE sieht sich als Plattform für die mittelständischen Unternehmer in der Region und fördert den Austausch zwischen den Entscheidern. Initiatorin Sabine Michel legt dabei viel Wert auf Veranstaltungen und Aktionen in angenehmer Atmosphäre, die den Grundstein für erfolgreiches Netzwerken bilden. Seit nunmehr drei Jahren veranstaltet der gemeinsam mit der VR Bank Nürnberg den Benefiz-Unternehmer-Kicker-Cup und unterstützt damit stets gemeinnützige Einrichtungen in Nürnberg und Umgebung.