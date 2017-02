31 Jahre Kinderfilm des Monats: Theo Tintentatze lädt ein zur Geburtstags-Filmparty

Seit 31 Jahren bringt der blaue Löwe Theo Tintentatze allmonatlich einen Kinderfilm des Monats für wenig Geld in die Berliner Bezirkskinos.

Das ist natürlich ein Grund zum Feiern!

Und so lädt das Kinderkinobüro am Sonntag, den 5. März 2017 von 10.30 bis ca. 13.30 Uhr alle Filmfans ab 8 Jahre zu einer fröhlichen Geburtstags-Filmparty in die ASTOR Film Lounge ein: Mit dem ausgezeichneten Kurzfilm ALIENATION, der finnischen Räuberkomödie VILJA UND DIE RÄUBER und einem Bühnenprogramm voller Überraschungen.

THEOS GEBURTSTAGS-FILMPARTY:

Sonntag, 5. März 2017, 10.30 Uhr bis ca. 13.30 Uhr

In der ASTOR Film Lounge, Kurfürstendamm 225

Verbindlicher Kartenvorverkauf ab sofort unter: http://www.kinderkinobuero.de / 030-23556251

Eintritt: 5,00 €

Restkartenkontingent ab 10 Uhr an der Tageskasse

Das Geburtstagsprogramm im Detail:

Um 10.00 Uhr öffnet das verwandelte Kinofoyer für alle kleinen und großen Besucher:

Willkommen in der Räuberwelt!

Um 10.30 Uhr zeigen Theo und Moderator Marquinhos welch vielgestaltige Verwandlungen das Leben für uns alle bereithält. Eine Maskenbildnerin greift tief in ihre Trickkiste und plötzlich sieht nichts mehr so aus wie vorher …

Um Verwandlungen der besonderen Art geht es auch im ausgewählten Kurzfilm der finnischen Regisseurin Laura Lehmus, der 2015 mit dem deutschen Kurzfilmpreis ausgezeichnet wurde:

AlieNation

Deutschland 2014, Regie: Laura Lehmus

7 Minuten, FSK ab 0, FBW Prädikat besonders wertvoll

Manchmal haben Eltern den Eindruck, es mit Aliens zu tun zu haben. Eben noch kleine süße Kinder, verwandeln sich ihre Sprösslinge auf einmal in fremdartige Wesen mit Pickeln, unberechenbaren Verhaltensweisen und merkwürdigen Stimmungsschwankungen. Auch die Kinder selbst scheinen sich nicht von dieser Welt zu fühlen und irrlichtern durch diese Lebensphase wie Außerirdische. Von diesem schrägsten aller Lebensabschnitte – auch Pubertät genannt – erzählt dieser vielfach ausgezeichnete Kurzfilm.

Um 11.15 Uhr lädt die Verfilmung des finnischen Kinderbuch-Bestsellers von Siri Kolu alle Zuschauer zu einem abenteuerlichen Ausflug mit Vilja und Familie Räuberberg ein:

Vilja und die Räuber

Finnland 2015, Regie: Marjut Komulainen, 85 Minuten

FSK ab 0, empfohlen ab 8 Jahre, FBW Prädikat besonders wertvoll

Vilja hat schlechte Laune: Die Sommerferien sind tödlich langweilig, ihre ältere Schwester nervt und der Besuch bei den Großeltern auf dem Land verspricht auch keine aufregende Abwechslung. Doch dann passiert etwas Unglaubliches: Das voll beladene Familienauto wird von einer Gaunerfamilie ausgeraubt. Dumm nur, dass sie versehentlich auch Vilja mitstehlen. Nach dem ersten Schreck stellt die Zehnjährige jedoch fest, dass man mit der rauhbeinigen Familie Räuberberg richtig viel Spaß haben kann!

Gegen 12.45 Uhr Nach dem Film lädt Kinolöwe Theo alle Gäste bis um ca. 13.30 Uhr an das Räuberbüffet ein, wenn er nicht aus

Versehen plötzlich gestohlen wurde…