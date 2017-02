Was macht einen Menschen zum erfolgreichen Verkäufer? Wie bleibt man an der Spitze und lässt die Mitbewerber regelmäßig hinter sich? Und wie bindet man profitable Kunden ans eigene Unternehmen? Das neue Buch „365 Erfolgsimpulse für Menschen im Verkauf“ von Andreas Nussbaumer bringt Antworten.

Es bietet jeden Tag einen neuen Impuls aus dem Verkaufstraining. Damit werden Verkäufer noch professioneller.

Ein guter Verkäufer lernt nie aus. Davon ist Andreas Nussbaumer überzeugt. Während seiner Vorträge und Seminare fand der Verkaufsprofi seine Überzeugung immer wieder bestätigt: Die besten Verkäufer sind diejenigen, die regelmäßig an ihrer eigenen Optimierung arbeiten. Denn Talent alleine reicht nicht aus, und auch sporadische Verkaufstrainings geraten trotz guter Vor-sätze schon nach kurzer Zeit in Vergessenheit. Nussbaumers Lösung ist simpel, aber effektiv: Mit seinem Buch „365 Erfolgsimpulse für Menschen im Verkauf“ bietet er Verkäufern kurze und knackige Denkanstöße, mit denen sie sich jeden Tag verbessern. Die Themenpalette seines Buchs reicht von A wie Abschlusstechnik bis Z wie Zeitmanagement und bietet Unterstützung in so gut wie jeder Situation.

Andreas Nussbaumer Credit Manfred Baumann

Ob man die Impulse von vorne nach hinten durcharbeitet oder sich zunächst auf einzelne Teilbereiche konzentriert – schon mit wenigen Minuten täglichem Training bringt man sich schnell in seine verkäuferische Höchstform. „Meine wichtigste Erkenntnis und Botschaft lautet für all jene, die wirklich besser werden wollen im Verkauf: konstante Beschäftigung mit den wesentlichen Erfolgsfaktoren“, so Nussbaumer. „Wer jeden Tag einen Impuls liest und an dessen Umsetzung in der täglichen Praxis arbeitet, wird die ersten positiven Veränderungen und Erfolge sehr schnell bemerken.“ „365 Erfolgsimpulse für Menschen im Verkauf“ ist ein hilfreicher Begleiter durch das ganze Jahr und bringt jeden Verkäufer dauerhaft in Bestform.

365 Erfolgsimpulse für Menschen im Verkauf

Gebunden, 272 Seiten

€ 24,90 (D)

ISBN: 978-3-99060-010-8

Auch als E-Book erhältlich und demnächst auch als Hörbuch

Goldegg Verlag