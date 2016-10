365 Tage Rückgaberecht bei Beliani

Online Möbelhändler Beliani wird zum Service Champion

Kostenloser Versand

Kostenloser Rückversand

365 Tage Rückgaberecht

Klare Service-Vorteile gegenüber Ikea, Möbel Pfister und Conforama



Baar, 05.Oktober 2016

Für den Schweizer Online Möbelhändler Beliani ist eine begeisterte Kundschaft das Standbein zum Erfolg. Kunden sollen nicht nur zufrieden sein, sie sollen begeistert werden! Und dazu gehört für Beliani auch ein umfassender Service, denn dieser Service in Kombination mit hochwertigen Produkten von ausgezeichneter Qualität und attraktive Preise sind die Grundlagen eines positiven Kundenerlebnisses.

Angefangen bei einer unkomplizierten Bestellabwicklung, über kurze Lieferzeiten und ausgezeichnete Garantiegewährleistungen, bis zu Zusatzleistungen wie Montage und Altmöbelentsorgung, guter Erreichbarkeit, kompetenter Beratung und einem persönlichen und hilfsbereiten Kundenservice - diese Dienstleistungen sind für Beliani eine Selbstverständlichkeit.

Auch die hervorragenden Bedingungen zeichnen Beliani aus. Neben kostenlosem Versand punktet Beliani mit kurzen Lieferzeiten. Beliani bietet den Kunden in der Schweiz ausserdem bereits einen “same day” Express Lieferservice an und liefert auf Wunsch, gegen einen Aufpreis, die bestellten Artikel noch am selben Tag. Kunden können ganz in Ruhe, unverbindlich und komfortabel die bestellten Artikel im eigenen Heim ausprobieren. Falls die bestellten Artikel doch nicht den Erwartungen oder Wünschen entsprechen sollten, bietet Beliani in der Schweiz einen kostenlosen Rückversand innerhalb von 14 Tagen an. Um das Unternehmen noch stärker auf Kunden- und Serviceorientierung auszurichten, besteht zusätzlich auch noch ein Rückgaberecht mit einer Frist, welche Beliani ab sofort weltweit von 100 auf 365 Tage verlängert.

Originalverpackte, ungenutzte Ware wird nach der Rückgabe wieder zum Verkauf angeboten. Genutzte Ware in einwandfreiem Zustand wird auf einer Second-Hand-Börse zum Verkauf angeboten oder an eine wohltätige Organisation gespendet. Und für unverkäufliche Ware bietet Beliani eine passende Recyclinglösung an.

Mit diesem neu eingeführten gratis Versand und Rückversand sowie dem Rückgaberecht von 365 Tagen als ein weiterer Meilenstein im Bereich der Dienstleistungen setzt Beliani ganz klare Massstäbe als Service Champion. Beliani bietet klare Servicevorteile im Vergleich zu den Top 3 Möbelhäusern in der Schweiz.