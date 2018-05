4.040 Euro Einkommen, verheiratet, 0,83 Kinder - Hüttig & Rompf stellt den typischen unterfränkischen Immobilienkäufer vor

Frankfurt, den 15. Mai 2018 – Ob Familienstand, Einkommen, Haustyp oder Immobilienwert: Wie sieht der typische Immobilienkäufer in Unterfranken aus? Der Baufinanzierer Hüttig & Rompf gibt darauf Antworten.

Demnach ist der durchschnittliche Käufer verheiratet, hat 0,83 Kinder und ein Einkommen von über 4.000 Euro.

Tag für Tag werden Immobilien gebaut und verkauft. Aber wer sind eigentlich ihre Besitzer? Der neue Marktreport „Immobilienfinanzierung Unterfranken“ liefert aktuelle Erkenntnisse für die Region Unterfranken. Darin stellt der Baufinanzierer Hüttig & Rompf den typischen unterfränkischen Immobilienkäufer und seine Immobilie vor.

Typischer Immobilienkäufer kauft eigenes Haus für über 200.000 Euro

Die Ergebnisse: Der klassische Immobilienkäufer in Unterfranken ist verheiratet, hat 0,83 Kinder und ist zwischen 30 und 49 Jahre alt. Außerdem hat er ein monatliches Haushaltseinkommen von 4.040 Euro (alle Einkommensquellen nach Abzug der Steuern) zur Verfügung. Davon kaufen Unterfranken in der Regel ein Einfamilienhaus, das zwischen 200.000 und 400.000 Euro wert ist.

Merkmale des typischen Immobilienkäufers aus Unterfranken - Grafik: Hüttig & Rompf AG

Fünf Jahre Hüttig & Rompf in Würzburg

Ganz allein kann der typische unterfränkische Eigenheimbesitzer die Summe nicht stemmen. Darum nimmt er einen Bankkredit auf. „Für das Darlehen werden üblicherweise monatlich etwa 1.000 Euro an Raten gezahlt. Das ist fast ein Viertel des monatlichen Einkommens“, verrät Toni Reischhofer, der Leiter der Hüttig & Rompf-Filiale in Würzburg. In seiner Filiale wurde der Marktreport präsentiert. Für Toni Reischhofer hätte es keinen besseren Ort geben können: „Von Würzburg aus betreuen wir nun seit genau fünf Jahren die meisten unterfränkischen Immobilienkäufer. Es ist der Ausgangspunkt für mich und meine Kollegen, jeden Tag das Beste für unsere Kunden zu geben.“

Über die Hüttig & Rompf AG

Die Hüttig & Rompf AG ist seit 1988 auf die Vermittlung von Baufinanzierungen spezialisiert. An 29 Standorten in ganz Deutschland beraten über 160 Experten Kunden in allen Fragen rund ums Kaufen, Bauen und Modernisieren. Dazu greifen die Berater auf einen Pool von 250 Partnerbanken und Sparkassen zurück. So konnte die Hüttig & Rompf AG in den letzten Jahren 60.000 Kunden den Traum von der eigenen Immobilie erfüllen.

