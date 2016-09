4,9 Mrd. Euro werden jährlich im Gebrauchtwagenmarkt verschenkt

> Startseite > Mobile (Auto, Motorrad, Boote)

2015 wechselten in Deutschland über 7 Millionen Gebrauchtwagen im Gesamtwert von 77,8 Milliarden Euro ihren Besitzer. Dabei wurden ca. 4,9 Milliarden Euro auf dem Gebrauchtwagenmarkt durch die Fahrzeugeigentümer verschenkt, weil die Fahrzeuge per Händlerinzahlungnahme abgegeben wurden oder der Eigenverkauf eines Gebrauchtwagens nicht den gewünschten Erfolg erzielte.

Um diesem finanziellen Verlust entgegen zu wirken, bietet die Cargentur ein neues Verkaufsmodell für Gebrauchtwagen. Bislang gab es zwei Möglichkeiten sein Fahrzeug zu verkaufen: per Händlerinzahlungnahme oder über den eigenen Verkauf. „Mit beiden Verkaufsarten verliert der Kunde Geld und Zeit. Mit unserem Geschäftsmodell hingegen nutzen wir für unsere Kunden die Vorteile einer professionellen Händlervermarktung, ohne die entsprechenden Nachteile", so der Gründer Philipp Schlocker.

So funktioniert die Cargentur im Detail Die Cargentur übernimmt für die Kunden den Verkauf der Fahrzeuge und bietet diese mit professioneller Händlervermarktung auf allen gängigen Internet- und Verkaufsplattformen an. Verkauft werden die Fahrzeuge direkt an Endkunden, vornehmlich Privatpersonen. Das Ziel ist es, das Fahrzeug zum bestmöglichen Preis und geringstem Aufwand für die Kunden zu verkaufen. Die Cargentur agiert wie ein Händler, kauft die Fahrzeuge aber bewusst nicht an. Somit entfallen die klassischen Handling- und Fixkosten eines Händlers. Der erzielte Preisvorteil wird direkt an die Kunden weitergegeben. Für die Kunden bedeutet das, je nach Fahrzeugwert, einen Mehrerlös von mehreren tausend Euro im Vergleich zu einer Händlerinzahlungnahme.

Weitere Vorteile für den Kunden: Geringster Aufwand - kein Risiko Neben den hohen Verkaufserlösen werden die Kunden vom Verkaufsgeschehen entlastet, um den Aufwand für den Verkauf eines Gebrauchtwagens möglichst gering zu halten. Ein persönlicher Kundenbetreuer übernimmt für den Kunden den Verkauf, analysiert mit einer speziellen Software täglich den Markt, hält den Kunden über den aktuellen Verkaufsstatus auf dem Laufenden und gibt Empfehlungen für den weiteren Verkauf. Der Kunde bleibt bis zum Verkauf anonym im Hintergrund, es werden keinerlei Daten des Kunden im Internet veröffentlicht. Für Interessenten ist die Cargentur immer der erste Ansprechpartner. Auch bleiben die Fahrzeuge bis zum Verkauf beim Kunden und können so weiter genutzt werden.

Mit Kooperationspartner wie der DEKRA und der Hüsges-Gruppe können optional Fahrzeuggutachten erstellt werden, um den Aufwand für die Kunden weiter zu verringern und für die Käufer Sicherheit und belastbare Qualität zu bieten. Obwohl die Fahrzeuge letztlich direkt vom Kunden an den Endkunden verkauft werden, werden alle Vorteile einer Händlervermarktung genutzt. Hierzu zählen für die Käufer zusätzlich angebotene Services wie Finanzierungen und Garantieversicherungen. Im Sinne der Käufer werden nur ehrlich beschriebene Fahrzeuge aus seriösem Vorbesitz vermarktet.

Damit die Kunden keinerlei Risiko haben, arbeitet die Cargentur rein erfolgsabhängig, es gibt keinerlei Verkaufszwang und alles geschieht immer in Absprache mit den Kunden.

Dafür steht die Cargentur Die Mitarbeiter der Cargentur zeichnen sich durch Leidenschaft für Autos, Fachkompetenz, umfangreiche Branchenkenntnisse sowie Freundlichkeit aus. Das junge und dynamische Team bietet mit Unterstützung von professioneller Software höchste Servicequalität. Dabei zählen Professionalität, Ehrlichkeit, Transparenz und Vertrauenswürdigkeit zu den Grundbausteinen des Firmenerfolgs. Alle Kunden werden durch einen persönlichen Ansprechpartner betreut.

