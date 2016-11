400 Immobilienmakler zu Gast bei den onOffice business-beats

Bereits zum dritten Mal fand am 29. Oktober 2016 die Fachveranstaltung „onOffice business-beats“ statt.

Rund 400 Immobilienmakler aus ganz Deutschland, Österreich und Spanien kamen in das Alte Kurhaus in Aachen, um das in der Immobilienbranche bekannte Event zu zelebrieren.

Im Ballsaal des Alten Kurhauses fand eine Ausstellung mit verschiedenen Kooperationspartnern der onOffice Software AG statt, die von den Besuchern vor und während der Veranstaltung aufgesucht werden konnten. Über den Tag verteilt fanden, nach der Begrüßung von onOffice Vorstand Stefan Mantl, von 11 – 18 Uhr mehrere Vorträge statt. Das diesjährige Motto „SelbstWERTE schaffen“ zog sich wie ein roter Faden durch das komplette Programm.

Mehrere Referenten aus der Immobilienbranche, unter anderem Dirk Isenburg von der Sprengnetter Akademie, Thomas Williams, Geschäftsführer von RE/MAX 100 und Thomas Brunner von den Immobilien Marketing Dirigenten begeisterten ihr Publikum durch qualitativ wertvolle und interessante Präsentationen. Top-Redner in diesem Jahr waren Georg Ortner (Buchautor und Verkaufstrainer) und Luxusmakler Marcel Remus. Während Georg Ortner seinem Publikum wertvolle Tipps über Verkaufsstrategien mit auf den Weg gab, erzählte Marcel Remus von seiner Erfolgsgeschichte als Luxusmakler auf Mallorca – und inspirierte seine Zuhörer mit seinem Kredo „5xA = Alles Anders Als Alle Anderen“.

Der zweite Teil der Veranstaltung bestand aus der onOffice business-beats Party. Zusammen mit Kunden, Interessenten, Kooperationspartnern, Mitarbeitern und deren Partnern wurde in lockerer und ausgelassener Atmosphäre bis in die Nacht gefeiert.

„Wir sind sehr stolz, dass unsere business-beats von Jahr zu Jahr noch erfolgreicher werden. Die positiven Stimmen, die wir nach und auch während der Veranstaltung bekommen, spornen uns immer weiter dazu an, unser Bestes zu geben“, erläutert Stefan Mantl, Inhaber der onOffice Software AG.

Das Datum für das nächste Jahr steht bereits jetzt schon fest: Am 04. November 2017 wird die vierte onOffice business-beats Veranstaltung in der Aula Carolina in Aachen stattfinden. Die Anmeldung ist schon eröffnet: http://www.business-beats.com/anmeldung.xhtml

Bis zum 31. März 2017 gibt es die Tickets zum Vorzugspreis von 99 Euro.