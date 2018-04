46 Mädchen entdecken die Welt der Technik

Girls’ Day bei DRÄXLMAIER feiert erneut einen Teilnehmerrekord. 46 Schülerinnen haben am Donnerstag in der Ausbildungswerkstatt von DRÄXLMAIER in Vilsbiburg fleißig geschraubt, gebohrt und gelötet.

Damit hat der Girls’ Day bei der DRÄXLMAIER Group erneut einen Teilnehmerrekord gefeiert. „Die große Nachfrage zeigt eindrucksvoll, wie viele Mädchen sich für Technik begeistern. Mit dem Girls’ Day wollen wir ihnen Mut machen, technische Berufe auszuprobieren“, so Barbara Gerber, Leiterin der weltweiten Ausbildung von DRÄXLMAIER.

Gemeinsam mit den DRÄXLMAIER Auszubildenden aus den Bereichen Metall, Elektro, und Interieur haben die Teilnehmerinnen des Girls’ Days eigene Werkstücke angefertigt, die sie anschließend mit nach Hause nehmen durften. „Besonders gut gefallen hat mir die Arbeit mit Metall. Ich fand super, dass wir auf dem Notizzettelhalter unseren eigenen Namen gravieren durften“, erzählt die 13-jährige Antonia.

Immer wieder machen Teilnehmerinnen des Girls’ Days anschließend ein Schnupperpraktikum bei DRÄXLMAIER oder beginnen sogar eine Berufsausbildung im technischen Bereich.

Der 14-jährigen Lea Sophie (hier im Bild mit Azubi Simon Wittek) hat vor allem die Arbeit mit Metall und das Löten des Blinkherzes gefallen. (Foto: DRÄXLMAIER Group)

Hannah Eichenseher aus Niederviehbach war 2015 beim Girls’ Day. Heute macht sie bei DRÄXLMAIER eine Ausbildung zur Mechatronikerin – und schaut selbst den Teilnehmerinnen des Girls’ Days über die Schulter. „Es macht Spaß, Mädchen etwas beizubringen, die an Technik interessiert sind. Beim Girls’ Day können sie direkt ausprobieren, ob ein technischer Beruf etwas für sie ist.“ Der 14-jährigen Lea Sophie hat vor allem die Arbeit mit Metall und das Löten des Blinkherzes gefallen. „Nach meinen Erfahrungen hier beim Girls’ Day kann ich mir sehr gut vorstellen, im technischen Bereich zu arbeiten“, erzählt die Realschülerin.

Auch die Bilanz der Ausbilder fällt rundum positiv aus. „Die Mädchen haben gut mitgearbeitet und waren sehr motiviert“, bilanziert Ausbilder Georg Dax. „In der Theorie kann man sich oft nicht gut vorstellen, was man in den verschiedenen technischen Berufen macht. Beim Girls’ Day können sich die Mädchen jedoch einen sehr guten Eindruck verschaffen.“

Der bundesweit stattfindende Girls’ Day wird vom Bundesfamilienministerium und dem Bundesbildungsministerium unterstützt. Seit 2001 waren in ganz Deutschland knapp 1,8 Millionen Mädchen dabei. Schülerinnen ab der 5. Jahrgangsstufe sollen so für Ausbildungsberufe und Studiengänge in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik begeistert werden.

Die DRÄXLMAIER Group bildet in Deutschland und Österreich derzeit rund 200 junge Menschen aus. Seit einigen Jahren setzt DRÄXLMAIER zudem auch in zahlreichen weiteren Ländern auf eine Ausbildung nach deutschem Vorbild. Aktuell bildet die DRÄXLMAIER Group weltweit an 21 Standorten rund 900 Menschen aus. In Vilsbiburg und Landau bietet DRÄXLMAIER zwei kaufmännische und sechs technische Berufe an.