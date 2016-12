5 % Rabatt auf Kuba-Familienreisen 2017

Köln,12. Dezember 2016 - Familienreisen-Veranstalter For Family Reisen mit Karibik Special online

Im vergangenen Jahr sind die Touristenzahlen in Kuba deutlich gestiegen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis hat darunter vor Ort bei vielen Veranstaltern sehr gelitten. Der nachhaltige Familienreiseveranstalter For Family Reisen führt seine Kuba-Familienreisen gemeinsam mit seinem Partner travel-to-nature seit langem mit vielen zufriedenen Gästen durch und hat die ausgewählten Mittelklasse-Unterkünfte und privaten Casas frühzeitig reserviert. Der aktuelle Kuba-Boom hat daher keine Auswirkungen auf die erlebnisreichen Familienreisen. Im Focus bei For Family Reisen steht das nachhaltige, authentische Erkunden des Landes und Familien lernen wirklich noch das ursprüngliche Kuba kennen.

Kuba ist einzigartig - seine Geschichte, Strände & Natur und die Menschen mit ihrer besonderen Lebensfreude. Auf den Kuba Familienreisen von For Family Reisen erleben die Teilnehmer das Land mit all seinen Facetten. Ob auf einer Kutschfahrt oder im Oldtimer in Havanna, beim Baden unter einem Wasserfall im Regenwald, auf einer abenteuerlichen unterirdischen Bootstour oder beim Entspannen an den traumhaften Karibikstränden.

Kuba for family - Trinidad - © For Family Reisen

[Großes Bild anzeigen]

Für Familien, die es noch authentischer mögen, hat For Family Reisen die Familienreise Kuba Casas for family aufgelegt. Hier wird in sorgfältig ausgewählten Privatunterkünften übernachtet, was noch tiefere Einblicke ins kubanische Leben garantiert.

Bei einer Reisebuchung bis zum 28.02.2017 gewährt der Spezialist für Familienreisen im Rahmen eines Karibik-Specials aktuell 5% Rabatt auf seine Kuba-Reisen mit Kindern.

Kuba for family

15 Tage ab 2.520€ p.P, Kinder ab 2.340€

Kuba Casas for family

15 Tage ab 2.299 p.P, Kinder ab 1.920€

Über For Family Reisen

For Family Reisen ist ein deutscher Reiseveranstalter für nachhaltige Familienreisen in kleinen Gruppen weltweit. Sein umfangreiches Programm umfasst Reisen nach Nord-, Mittel- und Südamerika, Asien, Afrika und innerhalb Europas. Großen Wert legt der Experte für hochwertige Reisen mit Kindern auf außergewöhnliche Reiseerlebnisse: Intensive Natur- und Tierbeobachtungen, eine Sensibilisierung auf die Wichtigkeit der Artenvielfalt und die ökologischen Zusammenhänge sowie ein persönliches Kennenlernen fremder Kulturen. Daneben wird ausreichend Spaß und Erholung für Eltern und Kinder in den speziell von und für Familien getesteten Reiseprogrammen geboten. Übernachtet wird in sorgfältig ausgewählten, lokal geführten Unterkünften. Die Betreuung vor Ort erfolgt durch hervorragende einheimische Reiseleiter.

Das nachhaltige Reisekonzept von For Family Reisen beinhaltet zudem die Förderung lokaler Umweltschutzprojekte und sozialer Initiativen, was zur wirtschaftlichen Wertschöpfung im Reiseland beiträgt. Für seine Familienreisen wurde Geschäftsführer Rainer Stoll mehrfach ausgezeichnet. Unter anderem erhielt er bereits sechs Mal die „Goldene Palme“ des Reisemagazins GEO Saison für herausragende Reisen mit Kindern. Neben Gruppenreisen mit Kindern bietet For Family Reisen auch individuelle Privatreisen an. Mit „Teens on Tour“ werden speziell auf Familien mit älteren Kindern und Jugendlichen ausgerichtete Erlebnisreisen angeboten.

Beratung und Buchung:

For Family Reisen GmbH

Familienreisen weltweit

Stormstr. 28

50858 Köln

Tel: +49 221 177309-00

Fax +49 221 177309-10

E-Mail:

Web: http://www.familien-reisen.com