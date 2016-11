6. Ethik-Forum: Therapiebegrenzung, was nun

Das Evang. Krankenhaus Woltersdorf lädt Pflegekräfte, Angehörige, Ärzte, Therapeuten,

Seelsorgende und Interessierte zum 6. Ethik-Forum am 16. November 2016 um 14 Uhr ein. In drei Impulsreferaten mit anschließender Diskussion will am sich dem Thema Therapiebegrenzung annähern.

Woltersdorf, 10.11.2016: Mittlerweile in der 6. Auflage lädt das Evang. Krankenhaus in Woltersdorf zu seinem Ethik-Forum ein, um über aktuelle ethische Themen zu diskutieren. Die stetig steigenden Teilnehmerzahlen zeigen, wie wichtig die Auseinandersetzung mit medizin-ethischen Fragestellungen ist.

Die öffentliche Diskussion zum Thema Therapiebegrenzung wird überwiegend bestimmt von der Sorge der Bevölkerung vor einer Übertherapie am Lebensende und einer Weiterbehandlung gegen den Willen des Patienten. Therapiebegrenzung und Therapiezieländerung sind nicht synonym. Eine Therapiezieländerung kann z. B. der Wechsel von einer maximalen medizinischen Behandlung hin zu einer palliativen Behandlung sein, unter Beibehaltung beider Therapieziele Lebensqualität und Lebenszeit.

Für die vier Impulsreferate konnten z.B. Frau Dr. med Kerstin Stahlhut, Chefärztin der Abteilung für Palliativmedizin an der Immanuel Klinik in Rüdersdorf, gewonnen werden, die zum Thema „Palliativmedizin, mehr als nur eine Schmerzlinderung am Lebensende“ referieren wird und Frau Katja Freund vom Klinischen Ethikkomitee der Medizinischen Hochschule Hannover, die zum Thema „Pflege Sterbender nach Therapiebegrenzung“ sprechen wird.

Die Veranstaltung beginnt um 14.00 Uhr in der Schleusenstraße 50 im Evang. Krankenhaus und endet nach gemeinsamer Diskussion, einem Imbiss und der Möglichkeit einer Führung durch das Krankenhaus spätestens gegen 18 Uhr.Anmeldung bitte telefonisch unter 03362 779-216 oderper E-Mail: