7 Jahre Garantie - DEV verlängert Garantielaufzeit für Kabel-, Satelliten- und Broadcastequipment

Die DEV Systemtechnik ( http://www.dev-systemtechnik.com ) bietet ab sofort volle 7 Jahre Garantie für ihre Standardprodukte an. Die Friedberger Firma entwickelt und fertigt Geräte zur Übertragung von RF Signalen für Satelliten-, Rundfunk- und Breitbandkabelanwendungen. Zu der Verlängerung der Garantielaufzeit habe sich die DEV entschlossen, um das Vertrauen in die Qualität ihrer Produkte zu unterstreichen.

„Da wir unsere Systeme selbst entwickeln, fertigen und testen, können wir absolut sicher sein, dass sie höchste Zuverlässigkeit und Lebensdauer aufweisen. Kunden der DEV erhalten nicht nur ein hochwertiges Produkt, sondern auch einen einzigartigen Service. Mit der Verlängerung der Garantiezeit versprechen wir, dass unsere Produkte für den langjährigen, professionellen Einsatz entwickelt und hergestellt werden, was für unsere Kunden ein hohes Maß an Investitionssicherheit bedeutet", sagt Manfred Mettendorff, Geschäftsführer der DEV Systemtechnik GmbH.

Die verlängerte Garantielaufzeit tritt für alle Lieferungen der eingeschlossenen Produktlinien* ab dem 1. Januar 2018 in Kraft und ist kostenfrei. Darüber hinaus erhalten alle DEV-Produkte wie bisher den DEV TripleC Service. Dieser beinhaltet garantierte Servicezeiten in Bezug auf Reaktions- und Fehleranalysezeiten sowie kostenlosen Hin- und Rückversand reparaturbedürftiger Teile. Dieser Service ist in den ersten 37 Monaten kostenlos und kann um bis zu sieben weitere Jahre verlängert werden.

Über DEV Systemtechnik: DEV Systemtechnik GmbH entwickelt und produziert das komplette Spektrum an hochmodernen und leistungsstarken Geräten für die optische und elektrische Signalübertragung für Satelliten-, HFC und Kabelnetze. Alle Systeme und Produkte sind für die Übertragung von Hochfrequenzsignalen über Koaxial- oder Glasfaserkabel geeignet und erfüllen höchste Anforderungen an Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit.

*derzeit ausgeschlossen sind alle mechanischen Teile, verbaut oder unverbaut, sowie Netzgeräte.