Am 8. Januar 2018 feierte die ELMED Dr.Ing.Mense GmbH, Heiligenhaus, ihr 70- jähriges Bestehen.

Seit der Gründung 1948 hat sich das Familienunternehmen in der 2. Generation über die letzten Jahrzehnte zu einem international bekannten und gefragten Anbieter von Spezialprodukten der industriellen Mess- und Prüftechnik entwickelt. „70 Jahre ELMED. Eine lange Zeit, in der wir viele Veränderungen und Entwicklungen angestoßen und gemeistert haben. In der Zukunft liegen nun wieder neue Aufgaben und Herausforderungen, denen wir mit passenden Produkten begegnen werden“, sagt Geschäftsführerin Claudia Mense.Qualität wird am Standort Heiligenhaus großgeschrieben. Seit 48 Jahren gehen, nach dem Umzug aus Essen, von hier aus die Geräte ´Made in Germany´ in alle Welt. „Nur so und mit vielen erfahrenen, langjährigen Mitarbeitern und innovativer Entwicklung können wir uns gegen den Wettbewerb am Weltmarkt behaupten“, bestätigt Frau Mense.Sowohl die fortschreitende Globalisierung als auch der ständig wachsende Energiebedarf in Industrie- und Schwellenländern konnten für den dynamischen Ausbau genutzt werden.Nach den frühen Anfängen in der Medizintechnik, auf die der Firmenname noch hinweist, konzentriert man sich heute auf die Schwerpunkte Beschichtungsprüfung mit Hochspannung und industrielle Hochleistungsstroboskope.Besonders die im passiven Korrosionsschutz eingesetzte Marke ISOTEST® ist weltweit gefragt. Hiermit leistet ELMED seit Jahren in Röhrenwerken und im internationalen Pipelinebau einen wichtigen Beitrag zur Langlebigkeit, Sicherheit und Umweltverträglichkeit bestehender und zukünftiger Rohrnetze.

Weitere Informationen bietet die Website unter www.elmedgmbh.com

