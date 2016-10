8. Niedersächsischer Unternehmerinnenkongress 2016 - Impulstag für STARKE Unternehmerinnen und Gründerinnen

Was macht Unternehmerinnen und weibliche Start-Ups heute erfolgreich? Was brauchen sie, um ihr Business zu starten, fortzuführen oder neu aufzustellen? Wie können sie vom aktuellen Wandel durch die Digitalisierung profitieren? Was müssen sie beachten? Der 8. Niedersächsische Unternehmerinnenkongress „GO DIGITAL“ widmet sich diesen und weiteren Fragestellungen am 3. Dezember 2016 in Hannover.

Gerade Frauen bietet die Digitalisierung in Bezug auf Zeitersparnis und Wachstumspotential vielfältige Möglichkeiten für die eigene Geschäftsidee. Die Niedersächsischen Ministerien für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr sowie die Landeshauptstadt Hannover wollen mit dieser Veranstaltung auch in diesem Jahr wieder viele neue Impulse setzen und versammeln renommierte Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Themenbereichen der Digitalisierung. Sie laden Unternehmerinnen und Gründerinnen ein, sich über Themen wie Digitale Daten, Customer Journey, Share Economy, E-Commerce und Best Practices erfolgreicher Geschäftsideen zu informieren und bieten gleichzeitig eine ideale Dialog- und Netzwerkbühne für neue, spannende Impulse rund um die Digitalisierung. Auf folgende Themen dürfen Sie sich freuen: Unternehmerinnenkongress 2016

- Dauertrend Digitalisierung?

- Zahlen, Daten, Fakten - wie ich mehr über meine Kundschaft erfahre

- Alles geht online - wie beeinflusse ich meine Kundschaft?

- Die Zukunft von E-Commerce

- Share Economy - über die neue Konsumkultur

Neues Rathaus

Trammplatz 2

30159 Hannover Wir bieten eine kostenfreie Kinderbetreuung an. Bitte bei Anmeldung buchen! Anmeldung bis zum 28.11.2016

Nutzen Sie das Early Bird Angebot bis zum 15.10.! Weitere Informationen auch unter:

http://www.unternehmerinnenkongress2016.de

