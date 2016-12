Düsseldorf/London, 12. Dezember 2016. Laut Gartner sollen Unternehmen ihre Rechenzentren verstärkt an einer „bimodalen IT“-Strategie zwischen innovativ-agilen und zuverlässig-traditionellen Prozessen ausrichten, um sich für die zukünftigen Anforderungen der Digitalisierung zu wappnen.

Auf dem diesjährigen Gartner I&O-Summit (London, 29./30. November), der sich an europäische CIOs richtete, erklärte dazu der Third-Party Maintenance (TPM)-Anbieter Curvature, wie Hardware aus Vorbesitz und herstellerunabhängige Wartung modernen CIOs dabei helfen, Innovationen zu finanzieren: Das übliche Rip & Replace soll für 80 Prozent der IT demnach bald der Vergangenheit angehören.

Im Gartner-Modell der „bimodalen IT“ betrachtet, werden gemäß Curvature jene 80% der Rechenzentrums-Infrastruktur (Server, Speicher und Netzwerk) deutlich zu teuer betrieben, da sie den herstellermotivierten Regeln der turnusmäßigen Erneuerung (alle 3–5 Jahre) unterliegen, während ihr Betrieb auf Zuverlässigkeit, Sicherheit und Kontinuität ausgerichtet ist. Diese Praxis kannibalisiere Budgets in die 20% der IT-Infrastruktur, die in investitionssensible Innovationsbereiche fließen sollten.

TPM-Beispielrechnung: Capex-/Opex-Kostenaufstellung mit Curvature NetSure für ein mittelständisches Unternehmen

Der IT-Spezialist Curvature empfiehlt daher als Alternative stattdessen eine hybride, „bimodale“ Strategie auf Basis von Third-Party Maintenance, (also die Nutzung von Wartungs- und Beschaffungsangeboten durch einen unabhängigen Nicht-Hersteller,) die die Lebensdauer des Großteils der infrastrukturellen Hardware verlängert, den Austausch durch Hardware aus Vorbesitz vorsieht und die Wartung zu einem Bruchteil der Kosten ermöglicht. TPM-Modelle durchbrächen die herstellergetriebenen Erneuerungs- und Austauschzyklen nachhaltig, um Investitionsvolumen für die Implementierung neuer Technologien freizusetzen und den Unternehmenserfolg in Großunternehmen wie Mittelstand zu gewährleisten.

"Wir haben den Teilnehmern des Gartner-Gipfels zur bimodalen IT überzeugend demonstriert, wie wir bei Curvature unseren Kunden helfen können, den größtmöglichen Nutzen aus den neuesten technischen Weiterentwicklungen zu ziehen: regelmäßiger Austausch von lediglich 20% der Hardware durch neueste Technik. Gleichzeitig kann der Kunde bei den indirekten Kosten für die verbliebenen 80% der Hardware dramatisch einsparen, ohne negative Auswirkungen auf die Infrastruktur in Kauf nehmen zu müssen", sagt Linda York, Vice President bei Curvature.

York zeigte anhand realer Kundenbeispiele auf, wie mit der Herausforderung umgegangen werden kann, dem globalen Kostendruck und gleichzeitig dem wachsenden Anspruch auf Nachhaltigkeit standzuhalten und dabei der permanenten Innovationsnotwendigkeit zu entsprechen. Untermauert wurden die Thesen durch konkrete Empfehlungen, beispielsweise für Switche mit einer nachgewiesenen Lebensdauer von bis zu drei Jahrzehnten oder Festplattensysteme, die im Schnitt nur alle neun Jahre einen Ausfall verzeichnen, aber dennoch in den herstellergetriebenen Hardware-Austauschprogrammen (Rip & Replace) in Zyklen von 3–5 Jahren betrieben werden.

Bernd Sommer, Major Accounts Director Curvature Deutschland, sagt: "Wir müssen weg von dem Denken, das die letzten 40 Jahre beherrscht hat, weg vom Lebenszyklusdogma, das an die Geschichte von des Kaisers neuen Kleidern erinnert. Die Notwendigkeit, Kosten einzusparen, hat Unternehmen in ganz Europa zum Umdenken in Richtung eines angepassten Maintenance-Ansatzes durch TPM-Anbieter wie Curvature gebracht. Dieser hybride Ansatz senkt Kosten, bietet mehr Flexibilität im Zusammenhang mit der Lebensdauer von Produkten und bedeutet einen praktischen Ansatz für bimodale IT, wie sie auch Gartner fordert.“

So überführte Curvature bei einem mittelständischen deutschen Automobilzulieferer rund 80 Prozent der ca. 400 Netzwerk-Komponenten in sein Wartungsprogramm NetSure. Der Original-Hersteller hatte vorgeschlagen, einen Komplettaustausch für kalkulierte Kosten von rund 700.000 Euro in drei Jahren vorzunehmen. Der Mittelständler entschied sich jedoch für die flexible TPM-Alternative mit jährlichen Wartungskosten unter 15.000 Euro. Dadurch konnte er den Lebenszyklus der Hardware verlängern und die laufenden Kosten auf etwa ein Viertel senken. Die eingesparte sechsstellige Investitionssumme für die neue Hardware kann er bis 2018 zurückstellen bzw. im bimodalen Ansatz sofort anderweitig einsetzen.

Curvature empfiehlt wie Gartner diesen alternativen Ansatz. Der IT-Spezialist wurde im Mai dieses Jahres als “Top Performer” für Third-Party Maintenance (TPM) im Bereich Netzwerke von Gartner ausgezeichnet. Das von Curvature entwickelte NetSure-Programm unterstützt OEM-Server sowie Speicher- und Netzwerkgeräte von Herstellern wie Cisco, HP, Sun, IBM, Dell, EMC und NetApp.