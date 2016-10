„E-Books reloaded“ heißt es auf der 9. E-Book-Konferenz der Akademie der Deutschen Medien, die am 30. November 2016 im Literaturhaus München stattfindet.

Im Fokus stehen innovative Optimierungs- und Vermarktungsstrategien, mit denen E-Book-Publisher ihr Business erfolgreich in die Zukunft führen können.

Denn in den Verlagen ging der Umsatzanteil von E-Books im Vorjahresvergleich leicht zurück. Bei den E-Books von Selfpublishern ist die Nachfrage hingegen weiterhin ungebrochen. Immer häufiger liefern sie Verlagen sogar den Stoff für ihre nächsten Printbestseller. Und immer neue Player wollen mit Angeboten – vom Leseproben-Tracking bis hin zur Entwicklung von Metadatenschnittstellen – vom E-Book-Business profitieren. E-Book-Publisher können heute auf so viele Tools und Lösungen zurückgreifen wie nie, um ihr E-Book-Angebot zu optimieren.

Doch wie können Verlage hier den Überblick behalten und mit welcher Strategie bleibt ihr E-Book-Business erfolgreich? Wie können sie ihre Produkte, Marketing- und Vertriebskanäle bestmöglich am Kundenbedarf und Leseverhalten ausrichten? Wie können sie das dafür notwendige Data Management in ihrem Haus etablieren? Welche Auswirkungen wird das neue E-Book-Preisbindungsgesetz haben? Wie wird das E-Book-Business 2030 aussehen und was hat es möglicherweise mit Virtual Reality zu tun? In Keynotes, Strategie-Vorträgen und interaktiven Roundtable-Sessions geht die E-Book-Konferenz diesen und ähnlichen Fragen auf den Grund.

Referenten sind u. a. Dr. Ursula Feindor-Schmidt, LL.M. (Rechtsanwältin, Lausen Rechtsanwälte), Dirk von Gehlen (Leiter Abteilung Social Media/Innovationen, Süddeutsche Zeitung), Arne Ludwig (Chief Sales Officer, Headtrip u. Vorstand, Erster Deutscher Virtual Reality Verband), Samantha Missingham (Head of Audience Development, Harper Collins), Volker Oppmann (CEO, Log.Os), Andrew Rhomberg (CEO, jellybooks), Gerd Robertz (CEO, BoD), Tobias Streitferdt (Metadaten und Discoverability Manager, Holtzbrinck Deutsche Buchverlage), Kai Wels (Leiter Lektorat und Produktmanagement, Beuth Verlag), Moderation Dr. Werner-Christian Guggemos (Geschäftsführer, ciando).

Online-Anmeldung und weitere Informationen unter: http://e-book-konferenz.de/