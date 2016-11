9. Fachtagung Psychiatrie in Berlin

Dilemmata psychosozialer Versorgung Im Spannungsfeld zwischen Auftrag und Ökonomie

2. und 3. März 2017 | ver.di Bundesverwaltung, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin

Die Trennung der Finanzierungssysteme und die damit einhergehenden Gestaltungsphilosophien haben erhebliche Auswirkungen auf eine nutzergerechte Versorgung, da sie häufig eine integrierte ganzheitliche Behandlung der Betroffenen erschwert.

Schwerpunkt der 9. Fachtagung Psychiatrie ist das Spannungsfeld von Gemeinwohl vs. Wettbewerb, Management vs. Bürgerperspektive, Grenzen und Fallstricke integrierter Versorgung im Auftrag der Krankenkassen, Personalbemessung und gute Arbeit in der psychosozialen Versorgung.

Die Fachtagung gibt Antwort auf u. a. folgende Fragen:

• Was erwarten die Betroffenen, die Beschäftigten, die Leistungserbringer, die Kostenträger und andere Anspruchsgruppen von psychosozialen Angeboten und dem System?

• Wie definieren sich Psychiatrie und psychosoziale Angebote zwischen medizinischer Wissenschaft und Behandlung, Daseinsfürsorge und Versorgungsfunktion, öffentlichem Sicherheitsbedürfnis und Ordnungsfunktion, Teilhabe und Assistenz? Welchen gesellschaftlichen Auftrag haben wir?

• Ist Ökonomie als Handlungsprinzip geeignet, aus den zur Verfügung gestellten Ressourcen den optimalen Nutzen für die Betroffenen und die Gesellschaft zu generieren?

• Ist das Prinzip “Markt” und “Wettbewerb” für den Aus-gleich solch komplexer Interessen und Bedürfnisse geeignet?

Auf der Tagung in Berlin diskutieren Mitarbeiter, Entscheider und Interessenvertreter der psychiatrischen Gesundheitsbranche sowie Patienten, Nutzer und Psychiatrie-Erfahrene, Vertreter von Krankenkassen, Kostensträgern, Initiativen, Politik und Management die brennendsten Fragen der psychiatrischen Versorgung in Deutschland. Seien Sie dabei und diskutieren Sie mit.