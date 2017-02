A.S.THETICS Dr. Adam Stanek: Anti-Wrinkle-Treatments gegen Augenfalten – Eine Haut so glatt wie Samt & Seide mit Hyaluronsäure.

Hilden, 01.02.2017 (A.S.thetics) — Mit dem Alter nimmt die Elastizität der Haut ab und rund um die Augen kommt es an der sehr dünnen Haut zu feinen Falten oder tieferen Knitterfältchen.

Ein paar zarte Fältchen wirken allerdings natürlich und sollten akzeptiert werden. Gegen Augenfalten hilft eine spezielle Hyaluron-Lösung, die in das spröde und schlaffe Gewebe injiziert wird. Sie stellt den Feuchtigkeitshaushalt wieder her. Das Ergebnis dieses Anti-Wrinkle-Treatments bringt der Haut die ursprüngliche Elastizität zurück. Die Haut um die Augen herum wird wieder glatt & seidig. Insgesamt wirkt das Gesicht dann strahlender, viel frischer und damit jünger. Nur bei besonders extremen Augenfalten empfiehlt der Schönheitschirurg eine operative Straffung.

Was passiert bei der Behandlung mit Hyaluronsäure?

Durch die Hyaluron-Lösung, die in die Unterhaut gespritzt wird, wird eine lang anhaltende Volumenzunahme der Haut bewirkt. Die Augenfalten werden minimiert und die Haut sieht wieder glatter und jünger aus. Ob nun für die Behandlung von Augenfalten, Knitterfalten und Tränensäcke an den Unterlidern oder Augenringe: man sollte sich unbedingt an einen erfahrenen Gesichts- und Halschirurgen wenden. Denn von der Sensibilität und der Behandlungstechnik des behandelnden Arztes hängt im Wesentlichen der Erfolg einer Faltenbehandlung der Augenfalten ab. Bei unsachgemäßer Behandlung können sich beispielsweise Hämatome an der Einstichstelle, Schwellungen oder Knoten bilden.



In der Praxis A.S.thetics in Hilden bei Düsseldorf berät der Spezialist Dr. Adam Stanek in allen Fragen zu Anti-Wrinkle-Treatments der Augenregion. In seiner Praxis werden Faltenbehandlungen mit bewährten Behandlungsmethoden und erstklassigen Präparaten durchgeführt. Auch wenn Dr. Stanek in einigen Fällen zu einem chirurgischen Eingriff rät, werden die meisten Behandlungen innerhalb der plastischen Gesichtschirurgie minimalinvasiv durchgeführt. Die Behandlungen des Augenbereiches zur ästhetischen Aufwertung haben alle dasselbe Ziel: erholter und frischer auszusehen.

