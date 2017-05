Hilden, 08.05.2017 (A.S.thetics) — Falten im Dekolleté fallen besonders dann auf, wenn man als Frau einen großen Ausschnitt oder einen Bikini trägt.

Das sieht sehr unschön aus, denn ein verführerisches Dekolleté ist schließlich der Inbegriff von Sinnlichkeit und darüber hinaus ein echter Hingucker. Die Spannkraft und Elastizität der Haut nimmt mit dem Älter werden ab, weil vom Körper immer weniger natürliches Hyaluron gebildet wird. Starkes Rauchen und übermäßiges Sonnenbaden oder Solarium begünstigen zusätzlich die Bildung von Dekolleté-Falten.

Doch was kann Frau tun, wenn der Alterungsprozess durch Knitterfalten im Dekolleté sichtbar wird. Eine Hyaluronbehandlung glättet ein faltiges Dekolleté und führt zu einer merklich verbesserten, straffer und jünger wirkenden Hautstruktur. Individuell und abhängig von der Tiefe der Dekolleté-Falten wird für diese Behandlung ein hochwertiges Hyaluron-Gel oder Hyaluronsäure verwendet. Die Unterspritzung des faltigen Dekolletés gibt der Haut die natürliche Spannkraft zurück und ist eine dauerhafte und wirksame Behandlungsform gegen Dekolleté-Falten. Auf Wunsch kann vor der Behandlung eine betäubende Hautsalbe aufgetragen werden. Schonende Injektionstechniken, die Verwendung von sehr dünnen Spezialnadeln und die unmittelbare Kühlung des behandelten Gewebes während und nach der Therapie tragen besonders dazu bei, dass Hautverfärbungen und leichte Schwellungen rasch wieder abklingen.

Praxis A.S.thetics Dr. Adam Stanek, Hilden bei Düsseldorf, Ästhetische & Plastische Gesichtschirurgie

Dr. Adam Stanek verwendet in seiner Praxis A.S.thetics ausschließlich hochwertige Präparate namhafter Hersteller zur Unterspritzung gegen Dekolleté-Falten. In seiner Praxis in Hilden bei Düsseldorf erhält man kompetente Beratung und Antworten auf alle Fragen, damit Frau wieder voller Stolz ihr Dekolleté zeigen kann.

