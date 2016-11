Hilden, 09.11.2016 - Bei einem Facelift erfolgt ein chirurgischer Eingriff zur Straffung der Haut von Gesicht und Hals.

Ziel ist in der Regel der Wunsch nach einem jüngeren Aussehen. Falten im Gesicht und Hals, Krähenfüße oder Hängebäckchen gehören irgendwie nicht in die heutige Zeit. Schließlich werden wir immer älter und fühlen uns auch jenseits der 50 oder 60 noch voller Energie, Jung und sind körperlich fit. Zu diesem neuen Lebensgefühl wollen Falten einfach nicht passen. Zwar kann man mit 60 nicht mehr so aussehen wie mit 25, aber mit einem Facelift lässt sich die Natur um ein paar Jahre austricksen.

Die Kunst eines gelungen Facelifts liegt darin, den Eingriff sehr behutsam und unauffällig durchzuführen. Schließlich wird bei einem Facelift ja nicht nur ein Mini-Lifting durchgeführt, sondern die gesamte Gesichts- und Halspartie gestrafft. Einen solchen Eingriff sollte man unbedingt einem erfahrenen Chirurgen überlassen. Er kann mit seinem hervorragenden ästhetischen Gespür und seinen besonderen chirurgischen Fertigkeiten beim Facelift für ein nicht – operiert, sondern natürlich und harmonisch wirkendes Ergebnis sorgen.

Facelift in der Praxis A.S.thetics in Hilden bei Düsseldorf

Er berät auch, was machbar ist und was nicht. Das wiederum hängt vom Zustand der Haut ab und auch das Alter spielt eine entscheidende Rolle, wie gut das Resultat bei einem Facelift wird. Bei jüngeren Personen und bei Patienten, bei denen der Alterungsvorgang noch nicht zu weit fortgeschritten ist, kann ein Facelift zu besonders guten Ergebnissen führen. Wer sich mit dem Gedanken an ein Facelifting trägt, sollte sich für ein Aufklärungs- und Beratungsgespräch viel Zeit nehmen.

In seiner Praxis A.S.thetics in Hilden berät Dr. Adam Stanek alle Möglichkeiten einer Straffung der Gesichts- und Halspartie. Ob es sich um ein Facelift handelt oder um andere Maßnahmen. Dr. Stanek verfügt als ausgebildeter Chirurg über eine jahrelange Erfahrung auf dem Gebiet der Plastischen und Ästhetischen Gesichtschirurgie. Die Beweglichkeit von Mimik und Gesichtszügen bleibt bei einem Facelift vollständig erhalten.

