A.S.THETICS Dr. Adam Stanek: Falten im Gesichts- und Halsbereich? Damit muss man sich nicht mehr abfinden!

Hilden, 09.02.2017 (A.S.thetics) — Stimmt! Mit unliebsamen Falten im Gesichts- und Halsbereich muss sich niemand mehr abfinden. Dank der plastisch-ästhetischen Gesichtschirurgie kann man der Natur ganz unkompliziert auf die Sprünge helfen. Und mal ehrlich, wer ist schon zu 100 Prozent mit seinem Aussehen zufrieden? Dabei spielt es keine Rolle, ob Mann oder Frau – (fast) alle wollen ein schönes Gesicht und einen tollen Körper. Männer entscheiden sich im häufiger, der Schönheit nachzuhelfen, aber noch sind es mehrheitlich Frauen, die bereit sind zu investieren, um die Zeichen des Alterns zu mindern.

Ein gutes und makelloses Aussehen besitzt in der Gesellschaft einen hohen Stellenwert - ob nun im Privat- oder Berufsleben. Gerade im Gesichtsbereich, wenn die jugendliche Spannkraft nachlässt, sind die Lebensspuren besonders sichtbar. Um jünger und hübscher auszusehen werden Hyaluron oder Neuromodulatoren (Botox®) gespritzt.

Sich für Schönheitschirurgie an einen Spezialisten wenden

Seit mehr als 20 Jahren wird Botox erfolgreich in der Medizin und als Glattmacher in der Schönheitschirurgie eingesetzt. Hyaluron, welches in einem aufwändigen Prozess speziell hierfür hergestellt wird, eignet sich ist ideal bei Fältchen im Gesicht. Hyaluron mildert Lachfalten und Steilfalten über der Nase. Für ein erfreuliches Resultat sind allerdings qualitativ hochwertige Produkte von renommierten Firmen unerlässlich. Es wird aber auch mit Laser behandelt oder bei Bedarf ein komplettes Facelifting durchgeführt.

Die Beweggründe, der Natur einfach ein wenig unter die Arme zu greifen sind so vielfältig, wie die Möglichkeiten der Behandlung. In jedem Fall sollte man sich aber zur Beratung an einen Spezialisten für Plastische und Ästhetische Gesichtschirurgie wenden.

In der Praxis A.S.thetics in Hilden bei Düsseldorf berät der Spezialist Dr. Adam Stanek in allen Fragen zur Optimierung der Gesichtskonturen. Er hat an der renommierten Amerikanischen Akademie für Plastische und Rekonstruktive Gesichtschirurgie eine Zusatzausbildung abgeschlossen und bekam den Titel „Board Certified Facial Plastic Surgeon“ verliehen. Er besitzt eine jahrelange Erfahrung auf dem Gebiet der Gesichts- und Halschirurgie. „Ein ästhetischer Eingriff im Gesicht ist für mich dann erfolgreich, wenn niemand sieht, dass nachgeholfen wurde. Dann ist der ästhetische Eingriff gelungen“, so Dr. Adam Stanek.

