A.S.THETICS Dr. Adam Stanek: Faltenbehandlung mit Juvéderm® Volite - Verbesserte Hautqualität bis zu 9 Monate mit nur einer Behandlung

Hilden, 19.05.2017 (A.S.thetics) — Juvéderm® Volite ist ein ganz neues Produkt von Allergan, ein weltweit führendes Pharma-Unternehmen, die über 35 Jahre Erfahrung in der Entwicklung medizinisch-ästhetischer Behandlungen tätig sind.

Weltweit nutzen Ärzte, so auch Dr. Adam Stanek in seiner Praxis A.S.thetics, die mit modernster Technik hergestellten Juvéderm®-Produkte. Auch das neueste Präparat, welches von Allergan produziert wird, ist wie alle anderen Juvéderm® Produkte ohne tierische Testverfahren ausgekommen. Um die Wirksamkeit zu testen, wurden Zellmembranen entwickelt, die nicht tierischen Ursprungs sind.

Juvéderm® Volite ist das erste injizierbare Produkt auf Basis von Hyaluronsäure, welches speziell zur Verbesserung der Hautqualität entwickelt wurde. Hyaluron ist ein natürlicher Bestandteil der Haut, welches sich in ihrer Tiefenschicht (in der Dermis) befindet und wesentlich den Feuchtigkeitsgehalt (Hydratisierung) der Haut mit beeinflusst. Juvéderm® Volite ist ein Gel, welches zur Behandlung von oberflächlichen Hautfalten und zur zusätzlichen Verbesserung der Hautqualitätsmerkmale wie Feuchtigkeit und Elastizität angewendet wird. Das Präparat sorgt für eine positive Beeinflussung der Hydratisierung und Elastizität der Haut sowie des Hautbildes. Juvéderm® Volite ist indiziert zur Behandlung im Bereich von Gesicht, Hals, Dekolleté sowie Hände.

Das Innovative an Juvéderm® Volite ist, dass nur eine Behandlung benötigt wird, um für bis zu 9 Monate das Volumen und die Hydration der Haut wieder herzustellen. Im Gegensatz zu Kosmetikcremes, die Hyaluronsäure enthalten, kann nur ein Faltenfiller mit Hyaluron den Hyalurongehalt in der Haut erhöhen. Es ist leicht unter der Haut injizierbar und sorgt so für den gewünschten Lifting-Effekt der Haut. Das Produkt enthält Lidocain, ein örtlich wirksames Betäubungsmittel (Lokalanästhetikum), um den Komfort der Patienten zu erhöhen.

Um sämtliche Faltentypen optimal behandeln zu können, wurden die vorhandenen Präparate in der Praxis A.S.thetics, Dr. Adam Stanek, um das Präparat Juvéderm® Volite erweitert.

Pressekontakt

Roswitha Frank / Agentur für Kommunikation & Marketing

Telefon: +49 (0) 178 8827368

E-Mail: