Hilden, 19.12.2016 (A.S.thetics) - Ein Gesicht wird oft nicht mehr als attraktiv empfunden, weil die jugendliche Spannkraft im Gesichtsbereich nachgelassen hat und die ersten Zeichen des Alterns sichtbar werden.

Weitere Gründe können ein sogenanntes „fliehendes Kinn“ sein, unter dem viele Menschen leiden. Dazu zählen sowohl ein zu kleines als auch ein zu markantes Kinn, welches in der Wahrnehmung und von der eigenen Vorstellung für Ästhetik ganz individuell und unterschiedlich empfunden wird.

In diesen und anderen Fällen können Kinn- und Wangenimplantate viel verändern. Sie verleihen dem Gesicht mehr Volumen und die Konturen werden markanter mit klaren Linien in natürlicher Balance. Das Gesicht wirkt voller, straffer und jugendlicher. Wesentliches Ziel einer plastisch-ästhetischen Gesichtschirurgie ist die Herstellung harmonischer Proportionen, die dem individuellen und persönlichen Charakter entsprechen.

Einem Spezialisten für ästhetische und plastische Gesichtschirurgie gelingt es, mit Kinn- und Wangenimplantaten das gewünschte Ergebnis herzustellen.

Beratungsgespräch mit Dr.Adam Stanek - Plastische & Ästhetische Gesichtschirurgie

Um dieses Ziel zu erreichen werden Implantate verwendet, die individuell für das Gesicht angefertigt werden. Dafür bedient man sich heute in der modernen Plastischen Chirurgie computergestützter Technologie. Die Kinn- und Wangenimplantate werden in die entsprechenden Gesichtszonen so eingebracht, dass sie für Außenstehende nicht auffallen, aber dennoch eine natürliche Verbesserung der Gesichtskonturen erkennen lassen.

Dr. Adam Stanek besitzt viel Erfahrung mit dem Einsetzen von Kinn- und Wangenimplantaten. In den USA hat er an der renommierten Amerikanischen Akademie für Plastische und Rekonstruktive Gesichtschirurgie erfolgreich eine Zusatzausbildung abgeschlossen und bekam den Titel „Board Certified Facial Plastic Surgeon“ verliehen. In seiner Praxis A.S.thetics in Hilden bei Düsseldorf berät der erfahrene Spezialist für Plastische und Ästhetische Gesichtschirurgie zur Optimierung der Gesichtskonturen. Die Implantate für Kinn und Wange werden harmonisch an die Anatomie des Gesichtes angepasst. So lässt sich ein „fliehendes Kinn“ hervorragend ausgleichen, abgesunkene Partien im Mittelgesicht erhalten mehr Volumen und schaffen eine jugendlich wirkende Gesichtskontur. So wird eine noch deutlichere Verbesserung der persönlichen Ausstrahlung möglich. Da Kinn- und Wangenimplantate die natürliche Gestalt der behandelten Gesichtsregion imitieren, ist das Behandlungsergebnis authentisch.

Nähere Informationen zum Thema Kinn- Wangenkorrekturen findet man unter: http://www.dradamstanek.de/asthetics/plastische-gesichtschirurgie/bessere-gesichtskontur.html