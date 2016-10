A.S.THETICS Dr. Adam Stanek: Zornesfalten behandeln – Ein kleiner Einstich zaubert die Falten in wenigen Tagen weg

Hilden, 11.10.2016 - Wer viel und konzentriert am Computer arbeitet, etwa am Bildschirm, liest oder einfach nur in die Jahre gekommen ist, bei dem bilden sich Denkerfalten oder „Zornesfalten“ aus.



Abhilfe für die unbeliebten Zornesfalten gibt es mit dreierlei bewährten Behandlungsmöglichkeiten: Es sind Falten, die im Gesicht zu den unbeliebtesten Alterserscheinungen gehören. Sie befinden sich exakt zwischen den Augenbrauen und lassen ein Gesicht müde, abgespannt und damit auch älter aussehen. Doch niemand muss sich dank der modernen Gesichtschirurgie damit abfinden. Zornesfalten treten selten allein auf, sondern in der Regel im Doppelpack.Abhilfe für die unbeliebten Zornesfalten gibt es mit dreierlei bewährten Behandlungsmöglichkeiten: • durch eine Injektions-Behandlung des Muskels mit einem Neuromodulator

• durch Unterspritzung der Falten mit Hyaluron

• mit einem kleinen Eingriff zur Hemmung des Muskels Nur ein kleiner Einstich mit Neuromodulatoren

Neuromodulatoren sind Wirkstoffe, die in der ästhetischen Medizin häufig eingesetzt werden. Sie beeinflussen die Weiterleitung von Nervensignalen zum Muskel einer Körperregion. Zornesfalten vom Spezialisten behandeln lassen - A.S.thetics in Hilden

[Großes Bild anzeigen] Zur Linderung von Zornesfalten wird der Neuromodulator exakt in den Bereich des Muskels gegeben, der die Faltenbildung auslöst. Dazu ist nur ein kleiner Piekser notwendig. Vorhandene Zornesfalten werden einfach geglättet, was dem Gesicht wieder ein sympathisches, frisches und jugendliches Aussehen verleiht. Die Überaktivität des für die Zornesfalten verantwortlichen Muskels kann auch durch einen kleinen Eingriff dauerhaft (ab)gemildert werden. In seiner Praxis A.S.thetics in Hilden ist Dr. Adam Stanek mit der Behandlung von Zornesfalten bestens vertraut. Die Beweglichkeit von Mimik und Gesichtszügen bleibt dabei vollständig erhalten. Dr. Stanek verfügt als ausgebildeter Chirurg über eine jahrelange Erfahrung auf dem Gebiet der Plastischen und Ästhetischen Gesichtschirurgie. Nähere Informationen zum Thema Zornesfalten findet man auf der Internetseite unter: http://www.dradamstanek.de/asthetics/rejuvenation/faltenbehandlung-mit-neuromodulatoren/zornesfalten.html Pressekontakt

Roswitha Frank

Agentur für Kommunikation & Marketing

Telefon: +49 (0) 178 8827368

E-Mail: Telefon: +49 (0) 178 8827368E-Mail:

Bilddateien:



Zornesfalten vom Spezialisten behandeln lassen - A.S.thetics in Hilden

[Großes Bild anzeigen]

11.10.2016 15:12

Diese Meldung Kollegen, Freunden oder Bekannten mitteilen:

tw email drucken speichern Kurz-URL: http://www.presseanzeiger.de/s_828129

Die Verwendung von Textausschnitten und das setzen von Links auf Pressemitteilungen

ist ausdrücklich erwünscht und gestattet.



Mehr Informationen PresseAnzeiger ist nicht für den Inhalt der oben dargestellten Pressemitteilung verantwortlich.

Λ nach oben