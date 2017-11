Mandarin Oriental, Munich startet mit neuen Gourmet-Highlights und neuer Matsuhisa Lounge in den Winter

München, November 2017 - Ab 15. November startet das Mandarin Oriental, Munich mit dem Lunch-Angebot im Matsuhisa, Munich. Außerdem offeriert das Hotel vom 5. November 2017 bis 1. Januar 2018 alle 14 Tage einen exklusiven Sonntags-Brunch mit japanisch-peruanischen Spezialitäten – der erste dieser Art in München.

Lunch im Matsuhisa, Munich

Bisher wurden die Lunch-Spezialitäten von „Nobu“ in der Bar31 serviert. Ab Mitte November können Gäste diese nun auch zur Mittagszeit im Gourmetrestaurant Matsuhisa, Munich genießen. Die spezielle Lunchkarte umfasst zwei Mittagsmenüs, verschiedene

Bento-Boxen, Sushi Variationen und einige Matsuhisa Klassiker sowie köstliche Nachspeisen.

Preise für ein Mittagsmenü starten ab 19 Euro, die Bento-Boxen variieren zwischen 29 und 39 Euro.

Das Matsuhisa, Munich öffnet täglich zum Lunch von 12.00 bis 14.00 Uhr.

Abends ist das Restaurant wie gewohnt von 19.00 bis 22.30 Uhr zum Dinner geöffnet.

Japanischer Brunch im Matsuhisa, Munich

An fünf Terminen zwischen November und Januar (5. und 19. November, 3. und 17. Dezember sowie 1. Januar) lädt das Mandarin Oriental, Munich zu einem ganz besonderen Sonntagsbrunch jeweils von 11.30 bis 14.30 Uhr. Gäste wählen aus einer eigens erstellten Speisekarte, gespickt mit einer Vielzahl an japanisch-peruanischen Klassikern und Frühstücksspezialitäten. Der Brunch ist ein Highlight für die ganze Familie: Während die Eltern gemütlich und in aller Ruhe den Sonntag verbringen, werden die Kleinen im kostenlosen Matsuhisa Kid’s Club in den angrenzenden Banketträumen betreut.

Für 99 Euro pro Person heißt das Motto „Schlemmen Deluxe“ und ohne Limit. Des Weiteren ist ein Sparkling Sake oder Champagner zur Begrüßung sowie Wasser, Kaffee und Tee inkludiert. Kinder (5-12 Jahre) bezahlen 39 Euro.



Matsuhisa Lounge

Neben dem neuen Speisenangebot erhält das Matsuhisa, Munich außerdem einen neuen Loungebereich mit Bar im vorderen Teil des Restaurants. Die Matsuhisa Lounge ist idealer Treffpunkt für einen Aperitif oder Drink nach dem Dinner und bietet insgesamt Platz für 16 Personen.

Weitere Informationen und Reservierungen unter Tel: 089/ 29098 1875 oder per E-Mail an: .

