Tourneestart! Alle Hits in einer Show! Keine andere Band in der Geschichte der Popmusik hat der Welt ein derartig fantastisches musikalisches Gesamtwerk geschenkt wie die vier Schweden Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus und Benny Andersson.

Keiner anderen Band ist es gelungen, sage und schreibe vier Generationen an Fans und Musikliebhabern so zu fesseln und zu begeistern wie die Band ABBA es erreicht hat.Mit “Waterloo” eroberte ABBA die weltweiten Charts und die Herzen der Menschen im Sturm! Der Sieg beim Grand Prix in Brighton 1974 machte die sympathischen Schweden über Nacht zur bekanntesten Pop-Band dieser Zeit. Es folgte Hit auf Hit: “Mamma Mia”, “SOS“, “Super Trouper”, “Knowing Me Knowing You”, “Chiquitita”, “Money Money Money” und viele mehr!

ABBA – The Tribute Concert fängt die Faszination dieser großartigen Band und der dazugehörigen Ära perfekt ein. ABBAMUSIC, bestehend aus acht italienischen Vollblutmusikern, lässt die großen Hits detailgetreu erklingen, LIVE und dennoch in musikalischer Studioqualität. Eine professionelle Lichtshow unterstreicht mit den knalligen Farben der Siebziger den unverwechselbaren Retro-Look. Authentisch, leidenschaftlich, mitreißend – eine großartige Bühnenshow!

ABBA – The Tribute Concert performed by ABBAMUSIC

Mit mehr als 350 Millionen verkauften Alben weltweit gehört ABBA zu den kommerziell erfolgreichsten Bands und ein Ende der ABBA MANIA ist nicht abzusehen! Die Faszination und Popularität der unvergesslichen Ohrwürmer ist ungebrochen – und das „neue“ ABBA-Fieber hat längst auch die heute jungen Musikfans ergriffen, die nicht selten zusammen mit ihren Eltern zu ABBA – The Tribute Concert kommen. Die verrückten Siebziger kehren zurück - mit Schlaghosen, Plateauschuhen, Hotpants, Minirock und den fantastischen Hits der legendären schwedischen Superstars.

ABBA – The Tribute Concert – Thank You For The Music!



Tickets erhältlich in allen bekannten VVK-Stellen sowie versandkostenfrei unter 0365/5481830 und www.abbathetributeconcert.de

VIP-Arrangements

In jeder deutschen Tourneestadt stehen jeweils 16 limitierte VIP-Arrangements zur

Verfügung (nur auf www.resetproduction.de zu buchen!).

Diese beinhalten:

Sie werden separat eingelassen und wir kümmern uns kostenlos um die Aufbewahrung Ihrer Garderobe. Ihr „VIP“-Pass mit Lanyard zeichnet Sie als unseren ganz besonderen Gast aus. Von unserer Hostess werden Sie dann zu ihrem Platz begleitet. Dort verwöhnen wir Sie mit einem Willkommens-Getränk. Vor dem Showstart werden Sie exklusiv unsere Künstler treffen. Kommen Sie mit Ihnen ins Gespräch. Neben einem von allen Künstlern für Sie handsignierten Tourplakat haben wir auch eine kleine Überraschung für Sie vorbereitet.

Aufpreis zum regulären Ticket € 29,90, erhältlich in jeder Kategorie.

Tourneeveranstalter: www.resetproduction.de, Tel. 0365 - 54 81 83-0

Ermäßigungen

Kinder von 7-12 Jahren € 10.00 ermäßigt je Ticket

Gruppen ab zehn Personen € 5.00 ermäßigt je Ticket



Termine:*

Baden-Württemberg

24.03.2018 Lauda-Königshofen Stadthalle

Bayern

11.01.2018 Fürth Stadthalle

12.01.2018 Miesbach Waitzinger Keller

23.03.2018 Grafenrheinfeld Kulturhalle

25.03.2018 Beilngries Bühler Halle

Berlin

08.03.2018 Berlin Ernst-Reuter-Saal (im Rathaus Reinickendorf)

Brandenburg

07.03.2018 Rüdersdorf bei Berlin Kulturhaus

09.03.2018 Prenzlau Uckerseehalle

10.03.2018 Zeuthen Mehrzweckhalle

11.03.2018 Velten Ofen-Stadt-Halle

Hessen

21.03.2018 Mörlenbach Bürgerhaus

Mecklenburg-Vorpommern

17.02.2018 Waren (Müritz) Bürgersaal

24.02.2018 Schönberg / Meckl. Palmberghalle

27.02.2018 Ludwigslust Stadthalle

Niedersachsen

21.02.2018 Delmenhorst Theater "Kleines Haus"

22.02.2018 Elsfleth Stadthalle

25.02.2018 Salzgitter Aula des Gymnasiums Salzgitter-Bad

28.02.2018 Bad Bevensen Kurhaus

03.03.2018 Alfeld / Leine Aula des Alfelder Gymnasiums

Nordrhein-Westfalen

02.03.2018 Lemgo Lipperlandhalle

Rheinland-Pfalz

16.01.2018 Wörth Festhalle

19.01.2018 Mutterstadt Palatinum

21.01.2018 Idar-Oberstein Stadttheater

24.01.2018 Vallendar Stadthalle

Sachsen

27.01.2018 Oelsnitz / Erzgebirge Stadthalle

28.01.2018 Marienberg Stadthalle

15.03.2018 Limbach-Oberfrohna Stadthalle

Sachsen-Anhalt

04.03.2018 Sangerhausen Mammuthalle

16.03.2018 Zerbst/Anhalt Stadthalle, Katharina-Saal

17.03.2018 Seehausen (Altmark) Wischelandhalle

18.03.2018 Elsteraue OT Hyzet - Kultur- und Kongresszentrum

OT Alt-Tröglitz (Zeitz)



Schleswig-Holstein

15.02.2018 Niebüll Stadthalle

16.02.2018 Neustadt in Holstein Aula der Jacob-Lienau-Schule

23.02.2018 Bad Oldesloe Festhalle

01.03.2018 Ahrensburg Alfred-Rust-Saal

Thüringen

26.01.2018 Schmölln Ostthüringenhalle

14.03.2018 Pößneck Schützenhaus

22.03.2018 Mengersgereuth Meng Hämm Arena



*Änderungen und Ergänzungen vorbehalten