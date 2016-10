ABConcepts setzt auf zweijähriges Trainee-Programm: So sieht moderne Ausbildung junger Menschen aus

Hochschulabsolventen und junge Menschen mit einschlägiger Berufserfahrung können bei ABConcepts in Ratingen ein bis zu zweijähriges Trainee-Programm zum Projektmanager absolvieren.

Manuela Jansen (l.) und Jana Bergmann absolvieren ein Trainee-Programm unter Regie von Thomas Beers. © Holger Bernert

In dieser Zeit werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter intensiv auf ihre Aufgaben innerhalb des bundesweit tätigen Beratungsunternehmens vorbereitet. Ziel dieser maßgeschneiderten Maßnahme ist eine langfristige Zusammenarbeit. Derzeit bereiten sich Jana Bergmann und Manuela Jansen auf ihre zukünftigen beruflichen Aufgaben bei ABConcepts vor.„Unser professioneller Anspruch ist es, für den eigenen beruflichen Nachwuchs zu sorgen“, meint Thomas Beers, Geschäftsführer der ABConcepts Verpflegungsmanagement mit System GmbH. „Deshalb suchen wir nicht nur auf dem Arbeitsmarkt nach geeigneten Verpflegungsmanagern. Im Rahmen eines Trainee-Programms möchten wir vielmehr jungen Menschen nach ihrem Studium die Möglichkeit geben, sich auf die spezifischen Anforderungen unseres Unternehmens vorzubereiten. Dabei eignen sich die Trainees in einem bis zu zweijährigen Zeitraum das gesamte unternehmerische Spektrum an. So können wir sicher gehen, die zu uns passenden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu finden.“

Jana Bergmann hat sich nach ihrem sechssemestrigen Studium Catering und Hospitality Services an der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach für ein Projektmanager Trainee-Programm entschieden. Seit Mai dieses Jahres unterstützt sie das Overhead-Team in Ratingen. „Bei ABConcepts erhalte ich die individuelle fachliche Unterstützung, die ich auf dem Weg zur Projektmanagerin benötige“, sagt die 23-Jährige, die ihr Studium mit dem Bachelor of Science abschloss. „In den vergangenen Monaten habe ich bei den Verpflegungsmanagern von ABConcepts vor Ort hospitiert und einen umfangreichen Einblick in den Arbeitsalltag erhalten. Derzeit konzentriere ich mich auf die hauseigene Software ‚ABCommit’ für Vor-und Nachkalkulationen mit Rezepturverknüpfung, das HACCP-Konzept und das Qualitätsmanagement.“

Bereits seit knapp einem Jahr ist Manuela Jansen als Trainee für das Ratinger Beratungsunternehmen tätig. Auch die 28-Jährige hat ein einschlägiges Studium absolviert und verfügt über einen Abschluss als Bachelor of Science im Bereich Catering, Hospitality Services und Tourismus.

Darüber hinaus hat sie sich erfolgreich beim Zertifikatslehrgang. „Betriebswirtschaftslehre und betriebliches Management“ der Fernuni Hagen weitergebildet. „Mein Einsatz hier in Ratingen ist sehr praxisbezogen gestaltet. Ich erhalte hier das Rüstzeug für meine spätere berufliche Ausrichtung bei ABConcepts. Im Bereich HACCP konnte ich bereits eigenständig Mitarbeiter schulen. Ich durfte auch schon Standortanalysen mitverantwortlich begleiten und durchführen.“ Darüber hinaus ist Manuela Jansen wie ihre Kollegin für die ABCommit-Software zuständig.