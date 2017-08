Immer öfter hört man im Fernsehen oder liest man in der Zeitung von Wohnungseinbrüchen.

Laut einer Statistik passiert alle zwei Minuten ein Einbruch. Doch obwohl diese heutzutage keine Seltenheit darstellen und zum Alltag der Polizei gehören, nehmen viele Menschen die Warnungen trotzdem nicht ernst. Oft kann und will man sich nicht vorstellen selbst davon betroffen zu sein. Diese Einbrüche dürfen jedoch nicht verharmlost werden, denn es sollte sich vor Augen gehalten werden, dass es Einbrecher und Kriminalität überall gibt, und somit auch jeder davon betroffen sein kann.Obwohl die Anzahl der Wohnungseinbrüche im letzten Jahr um 15,7 % auf 52.578 Fälle sank, hat sich die Anzahl der Versuche weiter erhöht. Zusätzlich ist es erschreckend, wie wenig Fälle die Polizei wirklich aufklären kann. Im Schnitt liegt die Aufklärungsquote bei nur 16 %. Das bedeutet, dass die Täter nur bei jedem 6. Einbruch geschnappt und verurteilt werden. Daran wird deutlich, wie wichtig es ist sein Eigenheim mit einer hochwertigen Alarmanlage, z. B. von ABUS oder LUPUS, zu sichern, damit diese Versuche auch in Zukunft erfolglos bleiben.

Alarmanlagen für Bielefeld – wichtiger als gedacht

Auch für die Polizei in Bielefeld hat das Vorgehen gegen Einbrecher höchste Priorität. Denn gerade hier ist die Aufklärungsquote noch geringer als im Deutschlandvergleich. Hier wird nur jeder 8. Einbruch aufgeklärt, umso wichtiger sind entsprechende Alarmanlagen für Bielefeld.

Um zusätzlich vor Einbrechern zu warnen, veröffentlicht die Polizei wöchentlich eine Karte, die die Wohnungseinbrüche der letzten Woche in Bielefeld aufzeigt, denn allein in der 30. Kalenderwoche 2017 wurden ganze 33 Wohnungseinbrüche gemeldet. Aus diesem Grund rät die Polizei den Einbruchschutz des Hauses oder der Wohnung auszubauen: Neben sicherheitsbewusstem Verhalten, kommt es dabei vor auf eine angemessene Sicherungstechnik an.

Im Zuge dessen zeigt beispielsweise MC-Alarmanlagen aus Bielefeld, wie man das Eigenheim schützen kann und Einbrechern keine Chance gibt. Unter https://mc-alarmanlagen.de/ erhalten Interessenten einen Einblick in die Möglichkeiten die sie haben. Spezialisiert haben Sie sich dabei auf den Vertrieb von ABUS und LUPUS Alarmanlagen.

Sicher ist Sicherer mit ABUS & LUPUS Alarmanlagen

Mit Alarmanlagen lassen sich Haus, Wohnung oder Firmengebäude optimal schützen. Sowohl die Montage als auch die Bedienung ist sehr einfach und bietet rund um die Uhr Kontrolle und Sicherheit. Dabei hat man die Wahl, ob man einzelne Elemente oder ganze Sets benötigt.

Mit ABUS Funk-Alarmanlagen kann man jederzeit gekippte Türen und Fenster, die Einbrecher oft als Schwachstellen nutzen, überwachen und somit sichern. Wenn ein Fenster bei aktivierter Alarmanlage geöffnet wird, wird zudem eine Meldung an die Funkalarmanlage geschickt. LUPUS-Alarmanlagen und Gefahrenmelder bieten nicht nur Schutz vor Wohnungseinbrüchen, sondern schützen das Haus oder die Wohnung auch vor Feuer, Wasser, Glasbruch und Gas. Zudem gibt es Hausautomationen, wie Funkrepeater oder Rollladenrelais, die den potentiellen Einbrecher in dem Glauben lassen, dass jemand Zuhause wäre und ihn so abschrecken. Optimal dafür, dass man sich auch im Urlaub keine Sorgen um das Eigenheim machen muss. Sowohl LUPUS als auch ABUS Alarmanlagen lassen sich sehr gut kombinieren und ergänzen, sodass man eine passende Alarmanlage für sich und seine Bedürfnisse, zusammenstellen kann.