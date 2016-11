ACGB SAS: Tradition trifft Innovation

Am Anfang stand das Boot. 1972 bauten ein Kesselschmied und Schiffsdesigner Segel- und Motorboote aus Stahl sowie Aluminium und gründeten gemeinsam ACGB.

Heute fertigt das Traditionsunternehmen innovative maßgeschneiderte Behälter aus Aluminium und Edelstahl. Dabei greift die ACGB SAS auf 44 Jahre Erfahrung und Wissen zurück, ohne Kundenwünsche und neueste technische Entwicklungen auf dem Markt aus den Augen zu verlieren.

Dazu produziert ACGB seine individuell gefertigten Tanks unter dem Motto „Quality inside“ mittels neuester CAD Technologie und nutzt u. a. Simulationen sowie die Finite-Elemente-Analyse. Darüber hinaus ist ACGB das erste Unternehmen in diesem Industriezweig, das Roboter zur Automatisierung von Schweißvorgängen nutzt, um kleine Stückzahlen an Behältern in verschiedenen Größen und Formen herzustellen. Die Flexibilität für maßgeschneiderten Tanks bleibt erhalten, während die Investition in die Robotertechnologie die Produktionskapazität des Unternehmens erhöht. Die Yaskama Roboter (http://www.motoman.com/) bieten ACGB somit die perfekte Lösung, jeden Kundenwunsch bestmöglich zu erfüllen.

Maßgeschneiderte und innovative Tanks von ACGB (ACGB SAS)

Die Highlights der maßgeschneiderten, innovativen und intelligenten Behälter von ACGB konnten dieses Jahr auf der IAA in Hannover betrachtet werden. Sylvain Auvy, Inhaber der ACGB SAS, war dieses Jahr persönlich auf der Messe anzutreffen und stellte Besuchern seine Ideen und Innovationen rund um das Thema maßgefertigte Fahrzeugtanks aus Aluminium und Edelstahl vor.

„ACGB hat bereits im Bereich der maßgefertigten technischen Behälter einen festen Platz im deutschen Markt. Dennoch waren die Besucherzahlen an unserem Stand auf der diesjährigen IAA rückläufig, was uns nur entschlossener macht, unsere Marktposition auszubauen,“ erläutert Auvy. „Die jüngst von uns geleisteten Investitionen zur Automatisierung unseres industriellen Umfelds sind ein erster Schritt in die richtige Richtung und werden sicherlich die Bedeutung der Angebote von ACGB in unseren verschiedenen Märkten verstärken.“



Über ACGB

Die Firma ACGB hat ihren Hauptsitz in Bavent, Frankreich, sowie Tochtergesellschaften in UK, Benelux und Deutschland. Mit 115 Mitarbeitern stellt die 1972 gegründete ACGB SAS maßgefertigte, innovative und intelligente Behälter aus Aluminium und Edelstahl her. ACGB ist nach ISO 9001/ 14001 / TS 16949 zertifiziert. Die Produkte werden direkt im Werk in Frankreich hergestellt und sind über die Tochtergesellschaften und Vertriebspartner in Deutschland, Großbritannien, Benelux, Kanada, Schweden und in der Schweiz erhältlich.



