AIRY macht fit für den Frühling

Tschüs, graue Winterzeit! Das Pflanzentopfsystem AIRY bringt ersehntes Grün plus grüne Lunge in die eigenen vier Wände.

Denn AIRY ist nicht nur ein ansehnliches Wohnaccessoire, sondern es sorgt mit seinem ausgeklügelten Luftreinigungssystem für gesunde Raumluft.

Laut internationalen Studien hat Pflanzengrün eine gesundheitsfördernde Wirkung auf Körper, Geist und Seele. Man kann auch sagen: Menschen brauchen die Natur und Pflanzen wie die Luft zum Atmen. Aufgrund der klimatischen Bedingungen verbringen Nordeuropäer allerdings mehr als 90 Prozent ihrer Zeit in geschlossenen Räumen; in der dunklen Winterzeit fällt die Bilanz wahrscheinlich noch unvorteilhafter aus. Es wundert deshalb nicht, dass bereits im Januar nichts so sehnsüchtig erwartet wird wie der Frühling.

Ein Pflanzentopfsystem, das die Lebensqualität verbessert

Wer sich das Pflanzensystem AIRY in seine Wohnräume holt, kann der Natur allerdings zuvorkommen und in vielerlei Hinsicht etwas für sein Wohlbefinden tun: sich das gesundheitsfördernde Pflanzengrün ins Haus holen, seine Umgebung mit einem ansehnlichen Wohnaccessoire verschönern und durch das ausgeklügelte Luftreinigungssystem von AIRY für ein verbessertes Raumklima sorgen. Die Wirksamkeit und Leistungsfähigkeit von AIRY wurde vom Fraunhofer Institut mehrfach bestätigt. Darüber hinaus wurde AIRY für seine Formschönheit beim German Design Award 2017 gewürdigt. Der Pflanzentopf erhielt das Prädikat „Special Mention“ in der Kategorie „Medical, Rehabilitation and Health Care“.

Das Prinzip von AIRY funktioniert denkbar einfach: Der speziell mit Lamellen konstruierte Pflanzentopf garantiert eine optimale Durchlüftung des Wurzelwerks der Pflanze und ermöglicht ihr dadurch, Schadstoffe aus der Raumluft rückstandslos in für sie verwertbare Nährstoffe umzuwandeln – ohne Einsatz von Strom oder Chemie. AIRY ist das erste und einzige Pflanzentopfsystem, das die wissenschaftlich nachgewiesene Luftreinigungsleistung von Pflanzen über ihr Wurzelwerk nutzt und gegenüber herkömmlichen Pflanzentöpfen erheblich steigert. So leistet AIRY einen unschätzbaren Beitrag für die Umwelt, die Gesundheit und die Lebensqualität der Menschen.

Convenience pur: spezielle Pflanzenkenntnisse sind nicht nötig

AIRY ist übrigens auch die perfekte Lösung im Hinblick auf Convenience – Erfahrung oder spezielle Kenntnisse mit Zimmerpflanzen sind nicht erforderlich. Einmal im AIRY Pflanzentopf eingepflanzt, ist Umtopfen nicht mehr nötig. Und dank des integrierten Wassertanks muss eine Pflanze in AIRY nur alle paar Wochen gegossen werden.

AIRY gibt es unterschiedlichen Farbstellungen und auch als Kastenform für die Fensterbank. Preise variieren von 79,90 € bis 99,90 €. Bei Lieferung erhalten Kunden außerdem das informative Buch „Air up your Life“, das auf 100 Seiten wertvolle Tipps zur Pflanzenauswahl und –pflege gibt.