AIVION stellt das 3G/HD-SDI Interface Board der nächsten Generation mit bis zu 1080p60 Auflösung und optimierter Größe für die Tamron Block Kamera MP1010M-VC vor Das TL8651 unterstützt die Videoübertragung von unkomprimierten Bildsignalen mit 3G-SDI (SMPTE ST424M Level A) und HD-SDI (SMPTE292M) und bietet jetzt eine maximale Auflösung von 1080p mit einer Bildfrequenz von 60 Hz.

Das TL8651 Video Interface Board kann seitlich des Tamron MP1010M-VC Kamera Moduls direkt befestigt werden und ist optimal auf die Maße der Kamera angepasst.

München, 15. Mai 2017 - AIVION, führender Anbieter von Video Schnittstellenlösungen, stellte heute die nächste Generation der 3G/HD-SDI Schnittstellen für das ultrakompakte Tamron Kamera-Modul MP1010M-VC vor. Das Interface Board TL8651 kann an der Seite der Kamera montiert werden. Mit einer Größe von 60 mm auf 36 mm ist das Board optimal an die Baugröße der Kamera angepasst. Damit ist diese einfache, kostengünstige und zuverlässige Lösung nicht nur geeignet für Sicherheits- und Überwachungsanlagen, sondern auch von Vorteil für eine breite Palette von individuellen Anwendungen.

Die Tamron Kamera wird über die LVDS Video Schnittstelle angeschlossen. Das neue Interface Board TL8651 unterstützt neben 1080p (50Hz, 30Hz, 25 Hz), 720p (60Hz, 50Hz) und 1080i (60Hz, 50Hz) nun auch 1080p60Hz. Die Übertragung der unkomprimierten Bildsignalen erfolgt gemäß der Norm SMPTE ST424M Level A (3G-SDI) und SMPTE292M (HD-SDI). Dabei kann das Tamron Kamera Modul MP1010M-VC über die RS232 Schnittstelle mit der AIVION Camera Control

Das zugehörige Kamera Evaluations Kit TL8651-EVK-MP1010M-VC enthält eine Tamron MP1010M-VC Kamera, ein 3G/HD-SDI Board (TL8651-D-RA), ein Strom- und Kontroll Interface Board (EK-PA1100), ein bei bis zu 3Gbps zertifiziertes Verbindungskabel (TL-EVK-DIN-BNC-1) und ein Base cable kit (TLCK-B). Damit kann die Tamron Kamera einfach und schnell angeschlossen und getestet werden.

Tamron MP1010M-VC – Block Kamera mit optischen Bildstabilisator

Tamron ist der ein renommierter Optikhersteller und Marktführer im Bereich der Sicherheits- und Überwachungstechnik. Im Januar 2016 wurde die erste Block Kamera im Portfolio, die MP1010M-VC, vorgestellt. Es wurde ein leistungsfähiger Omnivision Sensor verbaut. Die Kamera sorgt in einem vibrierenden, verwackelten Umfeld für eine qualitativ hochwertige Bildstabilisierung.

Werner Schoeppner, Sales Director von AIVION sagte:" Die sehr kompakte, mit hervorragender optischer Leistung und der optischen Schwingungskompensation versehene Full HD Block Kamera eröffnet neue Einsatzmöglichkeiten in den verschiedenen Märkten wie z.B. Industrie, Medizin, Inspektion, ROV und Überwachung. Unser neues 3G/HD-SDI Interface Evaluation Kit TL8661-EVK bietet Kunden aus diesen Bereichen eine optimale Schnittstellenlösung und durch den Plug und Play Ansatz können die Evaluierungszeiten und damit die Entwicklungszeit maßgeblich reduziert werden.

Preise und Verfügbarkeit

Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit sind unter diesem Kontakt erhältlich:

Email: Pressekontakt:

eVision Systems

Jahnstr. 12

D – 85661 Forstinning b. München

Josef Ostermeier

Tel : 08121-220825

