AMADEUS Group empfiehlt Immobilien als krisenfeste Kapitalanlage

Käufer profitieren von nachhaltiger Wertsteigerung bei Unabhängigkeit von Zins- und Aktienmärkten.

Limburg, 04.05.2018. Mit hochwertigen Immobilienprojekten in Frankfurt am Main und Umgebung bietet die AMADEUS Group ihren Kunden eine Investitionsmöglichkeit mit hohen Gewinnaussichten. Das dauerhafte Zinstief und schwankende Aktienmärke verstärken die Bewertung von Immobilienanlagen als werthaltige Alternative mit attraktiven Renditen.

Hohe Nachfrage verspricht Wertsteigerungspotential

Die Nachfrage nach Wohnraum wird Prognosen zufolge in den kommenden Jahrzehnten anhaltend hoch bleiben. Besonders in wirtschaftsstarken Regionen, wie dem Rhein-Main-Gebiet, ist deshalb von einer weiteren Wertsteigerung auszugehen. Mit ihren aktuellen Bauprojekten in Frankfurt am Main und im Hochtaunuskreis, setzt die AMADEUS Group ihre langjährigen Erfahrungen in der Baubranche ein. Sie bietet werthaltige Sachanlagen, von denen Käufer langfristig profitieren können.

Sichere Anlage im Alter

Geschützt vom drohenden Wertverlust durch die Inflation, eignen sich Immobilien als sichere Wertanlage im Rentenalter. Bei der Vermietung des Objekts können monatliche Einnahmen mögliche Versorgungslücken zuverlässig und langfristig decken. Alternativ erspart die Selbstnutzung der Wohnung eigene Mietzahlungen – angesichts erwarteter Mietpreissteigerungen kann dies eine angenehme Entlastung darstellen, so die AMADEUS Group.

Ohnehin relativieren hohe Mietpreise die Anschaffungskosten einer Eigentumswohnung für Selbstnutzer. Eine monatliche Kaltmiete von 750€ summiert sich bei einer Nutzungsdauer von 40 Jahren zu einem Betrag von 360.000 €. Allein eine jährliche Steigerung von 1,5 % des monatlichen Mietpreises hätte eine Steigerung auf fast 490.000 € zur Folge. Damit kann die Investition in Eigentum, angesichts niedriger Kreditzinsen, auch für durchschnittliche Mieter eine sinnvolle Option darstellen.

Erfahrungen der AMADEUS Group garantieren beste Beratung

Die AMADEUS Group bietet ihren Kunden ideale Bedingungen, um von den Vorteilen von Immobilien als Kapitalanlage zu profitieren. Laut Geschäftsführer Dirg Parhofer seien die aktuellen Bauprojekte, wie etwa AMADEUS twentynine in Steinbach/Taunus, mit der hochwertigen Ausstattung und attraktiven Lage, prädestiniert für eine langfristige Investition. Das Ziel laute, Anlagemöglichkeiten zu bieten, die auf die Ansprüche der Kunden zugeschnitten sind.