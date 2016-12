AMANO Home erhält den renommierten SO.APART-Award 2016 in der Kategorie „die kleinen Feinen“

Das erst vor wenigen Monaten eröffnete Apartmenthotel AMANO Home − jüngstes Mitglied der AMANO Group − wurde auf dem wichtigsten Branchentreffen der Serviced Apartments im deutschsprachigen Raum mit dem SO!APART-Award in der Kategorie „die kleinen Feinen“ ausgezeichnet.

In dieser Kategorie werden individuelle Apartmenthäuser mit maximal 50 Apartments gesucht, die aus der Masse hervorstechen. Das AMANO Home setzte sich gegen eine starke Konkurrenz durch und wurde besonders für das persönliche Engagement, Ambiente und Qualität geehrt. Die Jury – Sylvie Konzack (Chefredakteuren first class), Dirk Gerdom (Chief Operating Officer im Global Procurement bei SAP und Präsident des VDR), Oliver Graue (Chefredakteur BizTravel), Sabine Galas (Chefredakteurin BUSINESS TRAVELLER), Till Runte (Geschäftsführer Certified GmbH & Co. KG) – prüfte ausführlich alle eingereichten Award-Bewerbungen und zeichneten die besten Häuser und Konzepte auf dem wachsenden Markt der Serviced Apartments in Deutschland aus.

Über das AMANO Home:

In bester Citylage direkt im Berliner-Mitte Kiez eröffnete im Juni 2016 das AMANO Home seine Türen.

34 voll ausgestattete Apartments verteilen sich auf sieben Stockwerke und bieten für Langzeit Business und Leisure Gäste sowie für Familien den Komfort einer eigenen Wohnung. Zusammen mit „Grasman Wiese Architekten“ wurde ein ausgeklügeltes, lichtdurchflutetes Raumkonzept entwickelt. Die Apartments M, L und XL verfügen auf 34 m² bis 52 m² nicht nur über alle Annehmlichkeiten, die man von einer Wohnung auf Zeit erwartet, sondern darüber hinaus gehören raffinierte Ausstattungsmerkmale wie eine Yogamatte und Hanteln für das Fitness Workout, handgemachte koreanische BINU Seifen, kuschelige Bademäntel und Slipper sowie eine Bluetooth Musik Soundbox zur Grundausstattung eines jeden Apartments. Langzeitgäste werden vom AMANO Home Team mit Brot und Salz in ihrem neuen Zuhause begrüßt. Jedes der 34 Apartments besticht durch ein offenes Wohnkonzept mit einem fließend harmonischen Übergang von Küche-, Wohn- und Schlafbereich. Die hochwertige Ausstattung ist wohl durchdacht und sorgt für eine perfekte Verschmelzung von Design und Funktion. Eine vollausgestattete Küchenzeile mit Induktionskochfeld, Mikrowelle mit Backfunktion, Spülmaschine, Kühlschrank mit Gefrierfach, Nespresso-Kaffeemaschine lässt sich mit wenigen einfachen Handgriffen unsichtbar machen.



Die modernen Badezimmer sind teils durch eine Glaswand vom Schlafbereich getrennt und jeweils mit einer Wannen-Dusch Kombination ausgestattet. Stilvolles Interieur, liebevoll ausgesuchte Deko-Elemente, authentische Bilder von Großstadtmetropolen von Fotograf Rian Heller, bodentiefe (schallisolierende) Fenster und warme Lichtelemente verleihen den Apartments eine raffinierte, zeitlose Eleganz. Das geräumige XL Apartment bietet sogar eine private Dachterrasse mit Panoramablick über Berlin.