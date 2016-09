ANA Avenue träumt von Grünen Weihnachten

ANA Avenue ist die erste Social Community, deren User ihren Eco Lifestyle miteinander teilen.

Es ist eine Plattform für User, die sich gerne mit schönen Dingen umgeben und das Leben genießen - aber nicht auf Kosten anderer. Jeder kann die Highlights seines persönlichen Eco Lifestyles als Tipp abgeben und unter den unzähligen Empfehlungen der Community neue Labels entdecken, die nicht nur unique & chic, sondern auch nachhaltig & fair sind. Auf der redaktionell gestalteten Startseite inspirieren Shoppingtouren dazu die Konsumentscheidungen nicht nur aufgrund von Design und Preis zu treffen, sondern auch darauf zu achten wie, wo, von wem oder woraus etwas gefertigt wurde. So möchte ANA Avenue den Weihnachtswahnsinn erleichtern - weg vom Trash und hin zu fairen Geschenken mit Anspruch an Qualität und Ästhestik. Ab November gibt es themenspezifische Shoppingtouren. Sie sollen es ganz einfach machen, für jeden das passende Weihnachtsgeschenk zu finden, das den Anspruch an unique & chic, aber auch an nachhaltig & fair erfüllt. Die vielen Geschenksideen werden mit viel Liebe und Leidenschaft vom ANA Avenue Redaktionsteam aus all den Empfehlungen der ANA Avenue Community zusammengetragen. Ziel der Kampagne ist es aufzuzeigen, wie viele tolle Labels es mittlerweile gibt, die designaffinen Konsumenten ein bewusstes und nachhaltiges Konsumverhalten ohne Verzicht auf ihren persönlichen Lifestyle ermöglichen. "Wir wollen mehr Menschen dazu bringen, ihr Konsumverhalten zu überdenken und setzen dabei nicht auf schlechtes Gewissen und Ängste, sondern auf das unglaublich gute Gefühl, wenn man gleichzeitigchic und nachhaltig konsumiert", sagt Katharina Sigari-Majd, Gründerin der Plattform. "Außerdem wollen wir wertvolle Zeit schenken, indem wir eine kuratierte Auswahl an guten Geschenken anbieten, die man auch mit gutem Gewissen kaufen kann", ergänzt Mitgründerin Clara Haffner zur Idee der Kampagne. Eine empfehlungsbasierte Auswahl sei schliesslich gerade dann sehr nützlich, wenn man gerne bei kleinen, stylischen und nachhaltigen Labels kauft. "Wichtig ist die Inspiration, die Freude an der Sache und das schöne Gefühl Gutes mit

gutem Gewissen zu kaufen - wer diese Erfahrung erst mal gemacht hat wird sein Konsumverhalten neu definieren." darüber sind sich die Macherinnen von ANA Avenue einig.

Wer gemeinsam mit ANA Avenue dem Motto "Kein Trash unter dem Christbaum" folgen möchte kann sich hier informieren und ab Ende September mitmachen: www.startnext.at/ana