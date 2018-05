ANUBIS eröffnet Tierfriedhof in Düren

ANUBIS-Tierbestattungen aus Düren schafft Ort zum Trauern und Erinnern  ANUBIS eröffnet gemeinsam mit dem Dürener Service Betrieb den Tierfriedhof

 Anlaufstelle für trauernde Tierhalter geschaffen je nach Wunsch verschiedene Bestattungsarten möglich

Düren, 26. April 2018. Dank des unermüdlichen Einsatzes von Andrea Fackeldey – der ANUBIS-Partnerin für Düren und Umgebung - wurde der Wunsch vieler Dürener Tierbesitzer nach einer würdevollen Ruhestätte für ihre verstorbenen Vierbeiner jetzt Realität und der lang ersehnte Tierfriedhof konnte neben dem Hauptfriedhof eröffnet werden. Seit vier Wochen ist auf dem 170 m² großen Gelände die Beisetzung in einem Einzel- oder einem Sammelgrab möglich.

Eröffnung des Tierfriedhofs nach langer Planungsphase

Bislang war in und rund um Düren nur die Kremierung verstorbener Tiere ohne Tierhofsbeisetzung möglich. Doch in ihrer täglichen Arbeit mit trauernden Tierhaltern wurde an Andrea Fackeldey auch oft der Wunsch nach einem Tierfriedhof und damit einem zentralen Ort zum Trauern herangetragen. Mit Hilfe der Friedhofsverwaltung und Unterstützung von Seiten der Politik konnte dieser Wunsch jetzt in die Tat umgesetzt werden.

„Wir sind stolz darauf, mit dem neuen Tierfriedhof jetzt auch in Düren einen Ort zu haben, an dem man um das geliebte Haustier trauern und sich erinnern kann“, erzählt Andrea Fackeldey. „Zudem bestätigen die Unterstützung der Stadt sowie des DSB bei der Umsetzung des Friedhofs als auch die steigenden Anfragen von Tierhaltern dieses tolle Projekt“, so Fackeldey weiter. Auf der 170 m² großen Fläche ist die Beisetzung der Tiere in Einzel- oder Sammelgräbern möglich. Alle Gräber und Gedenkstätten des Tierfriedhofs sind von außen separat begehbar und können zu den Öffnungszeiten des Hauptfriedhofs jederzeit besucht werden.

Ein Ort zum Trauern und Erinnern für Tierhalter

Je nachdem für welche Bestattungsart sich der Tierhalter entscheidet, ist auf dem Tierfriedhof die Beisetzung in einem Einzel- oder einem Sammelgrab möglich. Nach einer Einzeleinäscherung des verstorbenen Tieres können die Besitzer für fünf Jahre eine Grabstätte anmieten. Dieses Einzelgrab kann dann ganz individuell und liebevoll gestaltet werden, beispielsweise mit einer Gedenkplatte, einer Inschrift oder anderen persönlichen Andenken, die an das Tier erinnern.

Doch nicht jeder Besitzer wünscht sich eine Einzeleinäscherung und die Beisetzung in einem Einzelgrab. Für solche Tierhalter bietet ANUBIS eine Sammeleinäscherung an, bei der mehrere Tiere gemeinsam ihre letzte Reise antreten. Um auch diesen Tierbesitzern einen Ort zum Trauern zu ermöglichen, hat das Dürener ANUBIS-Team mit dem Sammelgrab eine schöne Gedenkstätte geschaffen, in dem die Asche aus den Sammeleinäscherungen beigesetzt wird. „Natürlich kann auch auf das Sammelgrab ein kleiner Gedenkstein oder eine Trauerkerze gestellt werden. Wir wollen damit bewusst weg von der anonymen Beisetzung hin zu einem persönlichen Ort, an dem Tierhalter Abschied nehmen können“, erklärt die Inhaberin von ANUBIS aus Düren.

Für alle Fragen ein offenes Ohr

Andrea Fackeldey rechnet gerade am Anfang mit vielen Fragen rund um den Dürener Tierfriedhof sowie die Tierbestattung und eine Beisetzung in einem der Gräber. „Selbstverständlich haben wir für alle Wünsche ein offenes Ohr und helfen gerne weiter, um das zu finden, was sich die hinterbliebenen Tierbesitzer wünschen. Denn unsere Philosophie “Wir helfen, wenn Freunde gehen“ ist die Basis unserer täglichen Arbeit.“