APIIDA AG auf der CEBIT: Spring 18 Releases APIIDA-Lösungen und Sneak Peek Neuheit APIIDA Connected Business

Groß-Bieberau, den 30.05.2018 – Die APIIDA AG wird ihr innovatives Produktportfolio in diesem Jahr erstmals auf der Weltmesse CEBIT in Hannover vorstellen.

Vom 11.-15. Juni 2018 haben Kunden, Partner und Interessenten des Unternehmens die Möglichkeit, sich in Halle 12 am Stand D 15 /1 rund um die Themen Identity und Access Management sowie API Management zu informieren. Ihren Besuchern bietet APIIDA dabei viele spannende Neuheiten: So wird das Unternehmen zum Beispiel das Spring 18 Release, sowie die neue Business Edition von APIIDA Mobile Authentication ( https://apiida.com/ama/ ) präsentieren – der Lösung für eine intelligente 2-Faktor-Authentisierung mittels Smartphone. Im Gegensatz zur Enterprise Edition, welche eine PKI/Zertifikat-basierte Authentisierung ermöglicht, nutzt die neue Business Edition eine Kombination aus Benutzername/Passwort und einer PIN (oder Fingerabdruck-Scan). „Mit der Business Edition stellen wir Unternehmen, die eine starke und komfortable 2-Faktor Authentisierung auch ohne eine PKI-/Zertifikat-Infrastruktur nutzen möchten, eine starke Lösung an die Seite“, erläutert Frank Jaepel, Produkt Manager für APIIDA Mobile Authentication. „Unsere Besucher dürfen sich zudem auf einen ersten Ansatz für die Nutzung von APIIDA Mobile Authentication zur physischen Zutrittskontrolle zu Gebäuden und Räumen freuen.“Das Spring 18 Release des APIIDA API Gateway Manager ( https://apiida.com/aagm/ ) stellt das Service Management in den Mittelpunkt. „Mit der Verwaltung der eigenen APIs in ihrem Git-Repository gelingt unseren Kunden eine bessere und nachvollziehbare Versionierung“, erläutert Waldemar Rosenfeld, Produkt Manager für APIIDA API Gateway Manager. „Das ermöglicht gleichzeitig einen automatischen Deployment- und einen durchgängigen DevOps-Prozess (Continuous Deployment).“ Neu ist auch die APIIDA API Gateway Manager Testrunner Funktion. Mit seiner Hilfe lassen sich Services nicht nur durch Standard Metriken, wie "Frontend Response Time" oder "Number of Requests" überwachen, sondern auch durch eigene definierte Tests. Dadurch können bestimmte Verhaltensweisen eines Service dauerhaft geprüft und überwacht werden.



APIIDA gibt zudem einen ersten Einblick in ihre zukünftige, neue Lösung APIIDA Connected Business. Die innovative Plattform ermöglicht die einfache Entwicklung und Integration von Business Services, ähnlich eines Baukasten-Systems. Mehr dazu erfahren können interessierte CEBIT-Besucher auch auf der Expert Stage in Halle 12. Dort wird Sebastian Rohr (CTO, APIIDA AG) am Donnerstag, den 14. Juni 2018 um 16.10 Uhr einen Vortrag zum Thema "Building Business Services in online platforms" halten.

Mehr Informationen: https://apiida.com/cebit/