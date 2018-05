Die AR/VR Veranstaltung am 29. Mai 2018 zeigt Industrie-Unternehmen, welche Potenziale in der Augmented und der Virtual Reality tatsächlich stecken.

Moers, Deutschland – 18. Mai 2018: Neben impulsgebenden Vorträgen zu den Themen AR, VR und IoT, können die Besucher die Technologien live erleben! Das macht die Veranstaltung so einzigartig. Hier erfahren Industrie-Unternehmen in der Schweiz, was die Technologien tatsächlich für Sie bedeuten könnten.

Industrie 4.0 Technologien sind auf dem Vormarsch und viele Unternehmen wappnen sich mit unterschiedlichen Digitalisierungs-Maßnahmen. Doch es ist oft schwer den Überblick zu behalten. Die Veranstaltung Industrie 4.0 Technologien für den Maschinen- und Anlagenbau bietet Industrie-Unternehmen eine solide Basis, mit der sie sich nicht nur mit den Themen vertraut, sondern auch die Technologien live erleben können. Die Veranstaltung ist in ihrer Form einzigartig und findet am 29. Mai 2018 ab 14 Uhr in der Schweiz im Hotel Riverside statt, das sich direkt in der Nähe der deutschen Grenze befindet.



Bereits heute realisierbare Industrie 4.0 Lösungen

Der Veranstalter ist der weltweit tätige Anbieter von Engineering-, IoT-, AR-, und VR-Lösungen, CAD Schroer. Er hat sich zum Ziel gesetzt die für die Industrie relevanten Technologien oder Techniken für seine Kunden zu filtern und diese in praxisnahen Beispielen zu präsentieren. Die Veranstaltung zeigt den Unternehmen auf, welche Industrie 4.0 Lösungen schon heute mit überschaubaren Kosten einsetzbar und welche in der Zukunft zu erwarten sind.



Virtuelle und erweiterte Realität erleben

Unternehmen bekommen auf der Veranstaltung gezeigt, wie sie die virtuelle und erweiterte Realität bereits heute im Marketing, Vertrieb, der Planung oder der Wartung einsetzen können. Hierbei können die neuen Technologien auch direkt an ausgesuchten Beispiel-Anwendungen und mit VR- oder AR-Brillen ausprobiert werden.



Der eigene AR-Einstieg

Erweiterte Realität (AR) Apps sind mit den richtigen Werkzeugen einfacher zu erstellen, als erwartet. In der Veranstaltung wird live gezeigt, wie einfach es ist mit bereits vorhandenen Tools eigene AR-Applikationen zu erstellen. Diese können für eine Präsentation oder als Wartungsanleitung genutzt werden. Dabei können die Besucher die live entstandene App selber herunterladen und ausprobieren.

Kostenlose Teilnahme für UnternehmenDie Anmeldung und Teilnahme ist für Unternehmen kostenlos, jedoch ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Interessierte Unternehmen sollten daher die Gelegenheit direkt nutzen und sich zu der Veranstaltung noch heute online anmelden.

Industrie 4.0 Impulsnachmittag – Kostenlose Anmeldung:

http://www.cad-schroer.de/news-even....29_Ind40_Impulsnachmittag