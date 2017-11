ASC ist Aussteller auf der PMRExpo 2017

Sprachaufzeichnung und Analyse unterstützen Leitstellenpersonal mit einsatzkritischer Kommunikation

Hösbach, 24. November 2017 – ASC stellt vom 28. bis 30. November 2017 seine Lösungen zur Aufzeichnung und Analyse von Leitstellenkommunikation auf der PMRExpo in Köln vor. Am Stand D10 in Halle 10.2 erleben Messebesucher eine Live-Demonstration der aktuellen Recording Software und erhalten einen umfassenden Einblick in die vielfältigen Möglichkeiten zur Entlastung der Dispatcher sowie zur Steigerung der Reaktionsfähigkeit.

Die PMRExpo gilt als eine der wichtigsten Messen für professionellen Mobilfunk und Leitstellen in Europa und zieht jährlich mehr als 4.000 Besucher nach Köln. Vor Ort können sich Interessierte bei rund 200 Ausstellern über Produkte und Dienstleistungen informieren.

Die Fähigkeit zu schnellem Handeln ist in Notfällen entscheidend. Beweissichere Aufzeichnung sowie hochflexible Wiedergabe- und Analysefunktionen können das Reaktionsvermögen entscheidend verbessern. Sprachanalyse wie Schlüsselwort- und Phrasenerkennung unterstützen Leitstellenmitarbeiter, die eingehenden Anrufe automatisch in Kategorien einzuordnen und die wichtigsten Gespräche schneller zu finden. Kritische Gespräche, die bestimmte Signalwörter enthalten, lösen einen Alarm aus.

„Wir freuen uns darauf, Leitstellenmitarbeitern und Besuchern der PMRExpo unsere Aufzeichnungs- und Analyselösung vorzustellen“, kommentiert Marco Müller, Chief Operating Officer von ASC. „Insbesondere Funktionen zur intuitiven Suche und Wiedergabe sorgen für eine schnelle Reaktionsfähigkeit und ermöglichen eine umfassende Rekonstruktion der Ereignisse.“

Die automatische Protokollierung eingehender Notrufe trägt zur Entlastung der Dispatcher bei. In der Regel wird von jedem Notruf ein Protokoll erstellt. Vor allem in Stresssituationen ist das belastend und zeitintensiv. Mit der Transkriptionslösung von ASC können Gespräche direkt im Anschluss automatisch verschriftet und archiviert werden.

Für mehr Informationen lesen Sie unser Whitepaper „Sprachanalyse-Technologien für Leitstellen“ oder besuchen Sie unsere Website.